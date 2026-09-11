Vietnam y la economía de mercado

¿Cómo se explica el actual éxito económico de Vietnam? La respuesta está en un texto que publicó su secretario general, Nguyen Phu Trong, en 2024.

En junio de 2026 estuve en un viaje de 10 días por Vietnam, y ahí me encontré con un texto que en 2024, con motivo del 94º aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam (PCV) (1930-2024), publicó su secretario general, Nguyen Phu Trong. De él tomo las citas que reproduzco a continuación, que explican el actual éxito económico de Vietnam.

“(...) para superar las insuficiencias del burocrático y subsidiado modelo de economía centralmente planificada que desembocó en la crisis socioeconómica de la posguerra, nuestro Partido llevó a cabo el proceso de renovación, sobre la base de las iniciativas y creaciones del pueblo en la práctica. En primer lugar, el PCV realizó la renovación del pensamiento teórico sobre el socialismo y parte por parte en la agricultura y la industria, formando gradualmente la Política de Renovación Nacional (Doi Moi).

“Basado en un análisis profundo de la situación del país y mediante el proceso de investigación y pruebas prácticas, con el espíritu de ‘mirar directamente a la verdad, evaluar correctamente la verdad, señalar la verdad’, así como la ‘renovación del pensamiento’, el VI Congreso Nacional del Partido (diciembre de 1986) trazó nuevas orientaciones y definió la Política de Renovación integral del país, marcando un hito en el camino de transición hacia el socialismo en Vietnam.

“En los años 90 del Siglo 20, superando los desafíos planteados por el colapso del modelo de socialismo realista en la Unión Soviética y los países de Europa del Este, el PCV y el pueblo vietnamita se mantuvieron firmes y continuaron avanzando con firmeza y creatividad en el camino hacia el socialismo, de acuerdo con las condiciones y características específicas del país.

“La introducción del concepto de desarrollo de la economía de mercado con orientación socialista es un gran avance teórico, fundamental y creativo de nuestro Partido (...) Según nuestra percepción, una economía de mercado con orientación socialista es una economía de mercado moderna, de integración internacional, que funciona plena y sincrónicamente de acuerdo con las reglas de la economía de mercado, con la gestión del Estado de derecho socialista, liderado por el PCV.

“Se trata de un nuevo tipo de economía de mercado en la historia del desarrollo de la economía de mercado; un tipo de organización económica que obedece a las reglas de la economía de mercado y, al mismo tiempo, se basa, se guía y se regula por los principios y la naturaleza del socialismo, reflejados en los tres aspectos: Propiedad, organización de gestión y distribución”.

“(...) un atributo relevante de la orientación socialista en la economía de mercado en Vietnam es que se debe ligar la economía con la sociedad, unificar la política económica con la política social, aumentar el crecimiento económico a la par de la realización del progreso y la justicia social en cada paso, en cada política y en todo el proceso de desarrollo”.

En 1986, Vietnam adoptó el programa Doi Moi (Renovación) para transicionar hacia una economía socialista de mercado, y a partir de ese año, la economía ha crecido anualmente de manera permanente entre el 7 y el 8 por ciento. El PIB per cápita pasó de menos de 100 dólares en 1986 a 4 mil 700 dólares en 2024. Hoy es una de las economías que más crecen en el mundo.