En junio pasado estuve unos días en un recorrido por distintas ciudades de Vietnam y recordé la solidaridad de ese país con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) durante los años de la guerra civil.
Los vietnamitas derrotaron a Estados Unidos el 30 de abril de 1975, día en la que las fuerzas norvietnamitas y el Vietcong toman Saigón, hoy Ciudad Ho Chi Minh. Este evento marcó la caída de Vietnam del Sur y la victoria de los comunistas, que culminó con la retirada del ejército estadounidense y la posterior reunificación del país.
A principios de la década de 1980, sólo cinco años después de la victoria, en los años de 1981 y 1982, 50 dirigentes de la revolución salvadoreña participaron en un curso de “dirección política y militar” de cuatro meses en ese país, que tuvo elementos teóricos y prácticos. Los vietnamitas crearon la estrategia de la Guerra Popular Prolongada (GPP).
En cada uno de esos años participaron 25 dirigentes, cinco por cada una de las organizaciones que integraron el FMLN: Fuerzas Populares de Liberación (FPL) “Farabundo Martí”; Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP); Resistencia Nacional (RN); Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), y Partido Comunista Salvadoreño (PCS).
La coordinadora del primer grupo fue la comandante Ana María, Mélida Anaya Montes, segunda responsable de las FPL, que el 6 de abril de 1983 fue asesinada por órdenes del primer responsable de la organización, el comandante Marcial, Salvador Cayetano Caripo, que se suicidó el 12 de abril cuando se descubrió su implicación.
El segundo grupo lo coordinó el comandante Leonel, Salvador Sánchez Cerén, tercer responsable de las FPL, que fue Presidente de El Salvador, de 2014 a 2019; antes, de 2009 a 2014, había sido Vicepresidente. Hoy vive en Managua, Nicaragua.
Hace unos días me reuní con uno de los dirigentes del FMLN, integrante de las FPL, la organización en la que también milité, que fue parte de los 25 revolucionarios que asistieron al curso que se impartió en 1982. Las clases de los tres primeros meses tuvieron lugar en Hanói, la capital del país, y las del cuarto mes se desarrollaron en la ciudad de Ho Chi Minh.
Han pasado 44 años desde que mi informante, muy querido amigo y compañero de muchas luchas, tomó el curso, y se acuerda de él con emoción, y me platica del impacto que tuvo en él y en las y los otros participantes. Un eje central del curso fue analizar, con el ejemplo de situaciones que vivieron los vietnamitas, el principio de que “toda fortaleza siempre tiene una debilidad” y de lo que se trata es de encontrarla, para actuar sobre ella.
Como parte del curso se encontraron con combatientes guerrilleros y con civiles que participaron en la guerra de liberación, y asistieron a actividades realizadas por integrantes de las Fuerzas Especiales del Ejército, que eran, me dice, realmente impresionantes. A los dos grupos les dio una conferencia el General Võ Nguyên Giáp (1911-2013), figura clave en el triunfo de los vietnamitas contra el ejército de Estados Unidos, que fue el jefe de las fuerzas armadas en la guerra que va de 1955 a 1975.