A principios de la década de los 80, cinco años después de la victoria de Vietnam contra Estados Unidos, 50 dirigentes de la revolución salvadoreña participaron en un curso de ‘dirección política y militar’ de cuatro meses en el país asiático

En junio pasado estuve unos días en un recorrido por distintas ciudades de Vietnam y recordé la solidaridad de ese país con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) durante los años de la guerra civil. Los vietnamitas derrotaron a Estados Unidos el 30 de abril de 1975, día en la que las fuerzas norvietnamitas y el Vietcong toman Saigón, hoy Ciudad Ho Chi Minh. Este evento marcó la caída de Vietnam del Sur y la victoria de los comunistas, que culminó con la retirada del ejército estadounidense y la posterior reunificación del país. A principios de la década de 1980, sólo cinco años después de la victoria, en los años de 1981 y 1982, 50 dirigentes de la revolución salvadoreña participaron en un curso de “dirección política y militar” de cuatro meses en ese país, que tuvo elementos teóricos y prácticos. Los vietnamitas crearon la estrategia de la Guerra Popular Prolongada (GPP).

Los grupos participantes

En cada uno de esos años participaron 25 dirigentes, cinco por cada una de las organizaciones que integraron el FMLN: Fuerzas Populares de Liberación (FPL) “Farabundo Martí”; Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP); Resistencia Nacional (RN); Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), y Partido Comunista Salvadoreño (PCS). La coordinadora del primer grupo fue la comandante Ana María, Mélida Anaya Montes, segunda responsable de las FPL, que el 6 de abril de 1983 fue asesinada por órdenes del primer responsable de la organización, el comandante Marcial, Salvador Cayetano Caripo, que se suicidó el 12 de abril cuando se descubrió su implicación. El segundo grupo lo coordinó el comandante Leonel, Salvador Sánchez Cerén, tercer responsable de las FPL, que fue Presidente de El Salvador, de 2014 a 2019; antes, de 2009 a 2014, había sido Vicepresidente. Hoy vive en Managua, Nicaragua.

Toda fortaleza siempre tiene una debilidad