Más allá del simbolismo político que es el respaldo al Gobernador Rubén Rocha y los alcaldes que mantienen funcionando la maquinaria del desarrollo, el regreso de Sheinbaum contiene un claro mensaje de confianza y esperanza el cual podría ser enunciado o cifrado en silencios, aunque la intención tácita queda a la vista de todos. Siendo así, a los sinaloenses nos corresponde desentrañar letra a letra y palabra a palabra lo que diga y comprender lo que expresa mediante lo que calle

Sin duda le viene bien a Sinaloa y principalmente a Mazatlán la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum, programada para el viernes y el sábado, debido a varias emociones sociales que flotan en la intimidante atmósfera sureña y esperanzas que la mayoría orbitan alrededor del operativo de las fuerzas armadas que el 22 de febrero abatió a quien era cabeza del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes. ¿Qué le trae la Mandataria nacional a una sociedad que en esa fecha llegará a 537 días sobreviviendo en situación de narcoguerra?

Más allá del simbolismo político que es el respaldo al Gobernador Rubén Rocha y los alcaldes que mantienen funcionando la maquinaria del desarrollo, el regreso de Sheinbaum contiene un claro mensaje de confianza y esperanza el cual podría ser enunciado o cifrado en silencios, aunque la intención tácita queda a la vista de todos. Siendo así, a los sinaloenses nos corresponde desentrañar letra a letra y palabra a palabra lo que diga y comprender lo que expresa mediante lo que calle.

Lo que no requiere tanta capacidad de introspección es que quizá se trate de la estancia más estratégica que haya realizado la Jefa del Poder Ejecutivo Federal en la tierra de venados donde la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional acaparará la atención, porque dejó de ser objeto de secrecía la incursión hormiga del CJNG en el sur de Sinaloa y la posible participación en hechos de violencia de alto impacto como la privación ilegal de la libertad de trabajadores de la mina de Pánuco, Concordia, y las desapariciones forzadas de turistas en Mazatlán.

Importa tomar en cuenta que los gabinetes federal y estatal de seguridad pública reservaron durante semanas las evidencias que poseían primero sobre el acoso y luego de la penetración de los sicarios y arsenales de “El Mencho” en la región de Sinaloa limítrofe con Durango y Nayarit, supuestamente tal clasificación top secret para no añadirle mayor miedo al terror predominante. Fue hasta el domingo cuando no quedó lugar a dudas de la entrada del CJNG al posicionarse en Villa Unión células del cártel jalisciense que planeaban avanzar hacia la zona urbana mazatleca.

Afortunadamente los “ejércitos” de Oseguera no lograron llegar al corazón de la Perla del Pacífico por dos cuestiones: uno fue la implementación del Operativo Escudo en coordinación federal y estatal como anticipación a la reacción violenta del CJNG por la anulación de su líder, y la otra tuvo que ver con la activación oportuna de la acción tipo código rojo cuando los sicarios obstruyeron en Villa Unión la labor informativa de reporteros de Noroeste y acudió la fuerza pública a evitar daños mayores.

En tal estado de cosas, la Presidenta regresa a suelo sinaloense con paradas en Mazatlán, San Ignacio y Culiacán en un momento clave para la seguridad nacional. Si bien es cierto que el periplo presidencial fue planeado para Sinaloa desde hace semanas, de igual manera en Palacio Nacional valió el timing del reconocimiento a Sheinbaum expresado incluso por adversarios políticos y sectores no aliados, por la acción militar que eliminó a “El Mencho”.

De origen la gira de la Presidenta en Sinaloa fue considerada crucial para reconocer la resistencia ciudadana que ha podido sacar adelante eventos masivos con impacto en la economía, tales como el reciente Carnaval de Mazatlán, las ferias Ganadera y del Libro y la Expo Agro en Culiacán, así como el gradual retorno supervisado de turistas a Altata.

Con base a los informes diarios que le ponen sobre el escritorio, Sheinbaum ha encomiado la capacidad de los sinaloenses y la tenacidad de los alcaldes Estrella Palacios, de Mazatlán; Juan de Dios Gámez, de Culiacán; y Jorge Rosario Bojórquez, en Navolato; para defender la realización de actividades esenciales pese las dificultades propias de la conflagración en el narco detonada porque Joaquín Guzmán López secuestró y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos para ponerlo por medios extrajudiciales a disposición de la justicia de aquel país.

En síntesis, la gira que Sheinbaum hará el sábado en Sinaloa adquiere el viraje estratégico de retornar en diferentes circunstancias al lugar donde otro cártel obstruye los quehaceres lícitos y deja la cauda de violencia mayor a 2 mil 800 homicidios dolosos y 3 mil 300 personas desaparecidas, trayendo ahora consigo las pruebas y la afirmativa de que el Estado sí puede combatir al narcocrimen.

Y lo diga a o no, quedará implícito que en la agenda nacional de la seguridad pública está escrito que la acometida federal contra el CJNG sería una victoria aislada si no es secundada pronto con la pacificación de Sinaloa.