La sociedad necesita volver a tener libertad de salir a las calles, no sólo en eventos masivos protegidos por las fuerzas policiacas, sino poder salir sin temor a realizar cualquiera de los eventos que se acostumbraban.

Por fin tuvimos evento “masivo” por el Grito de la Independencia en Culiacán. Este año se realizó la ceremonia encabezada por la Gobernadora interina Graciela Dominguez Nava, por lo que se convierte en la primera mujer en encabezar esta celebración desde el Palacio de Gobierno. El evento sería amenizado por Alex Fernández (nieto de Vicente Fernández) pero canceló su presentación por motivos de salud, siendo sustituido por la culichi Carolina Ross, y el cierre del evento fue a cargo de 90’s Pop Tour.

En lo particular no asistí, no sé si Usted lo haya hecho, entiendo que es este un paso para recuperar lo que alguna vez fue Culiacán, espero que así lo sea, pero hay que ser objetivos, no fue el evento masivo de otros años, aunque sí hubo cosas que se acostumbran como transporte gratuito y rutas para que la ciudadanía pueda asistir, además de que no se reportaron hechos violentos.

La Gobernadora señaló que esta festividad para Culiacán era el reencuentro con los espacios públicos, en sus “vivas” señaló “Viva la paz”, y sí, todos queremos que haya paz, pero así como hay que reconocer que después de años de ausencia se realizó este evento, también hay que señalar que este mes de septiembre ha sido enfáticamente malo para las mujeres, al corte del 17 de septiembre según Noroeste, en Mazatlán habían sido asesinadas ocho; Escuinapa, seis; y en Culiacán, nueve; hechos violentos que no deben de dejarse de lado, y en el año van cerca de 100 mujeres asesinadas.

Estos últimos dos años han sido difíciles de creer en muchos sentidos, la violencia, las desapariciones, los asesinatos y la tendencia de que la violencia va hacia las mujeres no es buena, me queda claro que como sociedad debemos de buscar la manera en avanzar, pero esto no será posible si Gobierno no reconoce la violencia y actúa en consecuencia.

La sociedad necesita volver a tener libertad de salir a las calles, no sólo en eventos masivos protegidos por las fuerzas policiacas, sino poder salir sin temor a realizar cualquiera de los eventos que se acostumbraban.

Esperemos que esta “recuperación del espacio público” sea no sólo un evento aislado y realmente se recupere, se pueda salir a la calle más allá de las 8:00 de la noche y ver mas movimientos que, repito, son necesarios no sólo en el aspecto social sino en el económico.

El sector nocturno tiene años siendo golpeado, se ha perdido consumo, empleos y oportunidades y la sociedad lo resiente.

Ojalá el grito de “viva la paz” no sea solamente en el regreso de un evento, sino que sea el comienzo de algo que dé la esperanza de tener un Culiacán donde se recuperen plazas, restaurantes, parques, canchas, comercios, de manera real e independiente de la zona y fecha en que te encuentres, ¿a poco no le gustaría?