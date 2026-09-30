‘Vive tu vida’, un libro

A lo largo de sus capítulos, esta obra de M. M. Arami, ‘Vive tu vida’, examina la relación entre la espiritualidad y las decisiones cotidianas, desde las relaciones personales hasta el trabajo y el ocio.

Vive tu vida (Editorial Herder, Barcelona, 1952), de M. M. Arami, se presenta como un libro de formación espiritual para quienes buscan una guía concreta para vivir la fe en el día a día y en el ámbito de lo cotidiano.

La obra combina enseñanzas bíblicas con aplicaciones contemporáneas, ayudando a conectar la tradición cristiana con los desafíos actuales. Es un recurso valioso tanto para quienes inician su camino de fe como para aquellos que desean profundizar en su relación con Dios y consigo mismos.

M. M. Arami, seudónimo de un monje de la Orden Cisterciense de la Estrecha Observancia, (OCSO), invita al lector a explorar cómo los valores y enseñanzas del cristianismo pueden aplicarse a situaciones reales de la vida moderna. El libro se estructura en torno a temas como la oración, el perdón, la gratitud y la búsqueda de sentido, ofreciendo reflexiones personales, ejemplos concretos y ejercicios de introspección.

A lo largo de sus capítulos, se examina la relación entre la espiritualidad y las decisiones cotidianas, desde las relaciones personales hasta el trabajo y el ocio. La obra no se limita a la teoría, sino que propone un camino de transformación interior que invita a vivir la fe de manera auténtica y comprometida.

Su intención práctica no es discutir ideas de manera abstracta, sino ayudar a comprender qué significa, en la vida real, vivir “en gracia”, cultivar la vida interior y traducir las convicciones cristianas en hábitos, decisiones y un estilo de vida.