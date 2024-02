Emma Kok... padece una extraña enfermedad (Gastroparesia) que le impide alimentarse, pero su interpretación de la canción ‘Voilá’, de Barbara Pravi, con la que esta artista logró el segundo lugar de la final del festival Eurovisión 2021, ha alcanzado más de 25 millones de vistas en Instagram, así como 18 millones en Youtube, 14 millones en Tiktok y 5 millones en Spotify.

Un video de la adolescente Emma Kok interpretando la canción francesa Voilá, invitada por André Rieu, se ha convertido en un éxito debido a la viralidad con que se ha reproducido. La voz de esa muchachita de 15 años es bellísima, al igual que su rostro angelical.

El video producido en la ciudad de Maastricht por el equipo de Rieu es muy emotivo. La enfermedad que sufre Emma le paraliza el estómago y le impide alimentarse. Sin embargo, posee una voz privilegiada y su sueño es llegar a ser una gran cantante. Por lo pronto, ya obtuvo el triunfo en el concurso La Voz Niños, en Holanda. Además, ha creado una fundación para estudiar esta rara enfermedad y, de ser posible, encontrar su cura.

La letra de la canción parece hecha especialmente para ella. Transcribimos algunos extractos: “Escúchenme. Yo, la cantante a medias. Hablen de mí a sus amores, a sus amigos. Cuéntenles de esa chica de ojos negros y de su sueño loco. Es todo. Voilá, aquí está lo que soy. Aquí estoy, aunque expuesta, tengo miedo. Sí, aquí estoy en el ruido y en el silencio. Mírenme, o al menos a lo que queda de mí. Puede que no me salve, pero no sé qué hacer sin ustedes. Ámenme como aman a un amigo que se ha ido para siempre. Voilá”.

