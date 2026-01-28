Empero, no siempre se añora la inocencia y espontaneidad de la niñez, pues en ocasiones se asocia con un periodo de duro aprendizaje, sea por parte de los padres o de los maestros.

Es muy conocida la enseñanza de Jesús acerca de la centralidad de la infancia: “En verdad les digo: si no cambian y no llegan a ser como niños nunca entrarán en el Reino de los Cielos. El que se haga pequeño como este niño, ése será el más grande en el Reino de los Cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como éste, a mí me recibe” (Mt 18, 2-5).

Lógicamente, el Maestro no nos llama a ser infantiles, sino a emular la inocencia, inquietud, disposición y actividad de los niños, quienes son sencillos, humildes, abiertos, espontáneos y no cuidan apariencias. Por eso, Miguel de Unamuno, escribió:

“Agranda la puerta, padre,/ porque no puedo pasar:/ la hiciste para los niños,/ yo he crecido a mi pesar./ Si no me agrandas la puerta,/ achícame por piedad;/ vuélveme a la edad bendita/ en que vivir es soñar”.

Empero, no siempre se añora la inocencia y espontaneidad de la niñez, pues en ocasiones se asocia con un periodo de duro aprendizaje, sea por parte de los padres o de los maestros. Por ejemplo, Agustín de Hipona, expresó a sus 72 años: “¡Quién no retrocedería horrorizado y preferiría perecer si le dieran a elegir entre entre la muerte o volver a la infancia!”.

Tal vez Agustín tuvo una experiencia desagradable con algún maestro o tutor, pues, como recordaremos, un conocido axioma decía: “la letra con sangre entra”.