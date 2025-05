Votar o no votar, el dilema de la elección judicial

Cada quien, en lo personal y atendiendo convicciones y argumentos, deberá tomar una decisión en los próximos 15 días: votar o no votar en la primera elección judicial.

Entre los que van a votar, hay algunos que creen que es importante participar en cualquier ejercicio democrático y, aunque no tengan claridad sobre las candidaturas ni certeza sobre el proceso, piensan que es su deber cívico ir a votar cada que la autoridad electoral convoca a la ciudadanía.

Y luego están

los extremos

En un extremo están las personas que serán movilizadas por operadores políticos de Morena para acudir a las casillas, con acordeón en mano y la esperanza de que ese voto les garantice seguir recibiendo los programas sociales.

En el otro extremo, personajes radicales como el ex Presidente Vicente Fox y el empresario Ricardo Salinas Pliego, que no sólo están llamando a no votar, sino a manifestarse ese domingo en contra de la elección judicial, en marchas y concentraciones.

Piensan que la mejor manera de defender a la democracia es boicotear la elección concebida por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, procesada legalmente por las mayorías de Morena y aliados en el Congreso, defendida por la Presidenta Claudia Sheinbaum, e instrumentada por un Instituto Nacional Electoral que ha sido puesto contra las cuerdas.

El INE de Guadalupe Taddei tiene el mandato de organizar los comicios a nivel federal, y acompañar las elecciones locales en 19 entidades; lo está haciendo sin tiempo ni recursos suficientes, e improvisando acuerdos para llenar los vacíos que dejó una legislación imperfecta.

Otros críticos de la elección judicial son antiguos defensores de la democracia, promotores de la llamada “marea rosa” que se movilizó en defensa del INE y en contra de los intentos de reforma electoral en 2022 y 2023, así como ex funcionarios electorales.

Los ex presidentes del instituto, José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Lorenzo Córdova, han manifestado que esta elección es una “pésima idea”, una trampa en la que el voto “destruye la naturaleza del Poder Judicial” o, simple y llanamente, “una farsa”.

Por otro lado, juristas y personas estudiosas del Poder Judicial han advertido que esta elección provocará tal daño que es mejor no votar. Uno de ellos es Tito Garza Onofre, que en un artículo reciente en Nexos enumeró 10 razones para no votar.

Es cierto que los más críticos del actual régimen son quienes sostienen que “ni locos” participarán en “esta farsa”. Es cierto que mientras más antilopezobradoristas sean, más firme es su postura en contra de la elección judicial.

Pero también es cierto que el rechazo a la elección no sólo es producto de ese impulso “anti-Peje”.

No es buena señal que algunos de los principales defensores y promotores del sistema electoral mexicano hoy se sientan anticipadamente defraudados, y adviertan que acudir a las urnas puede terminar legitimando la destrucción de la democracia.