@Eleccionesymas / Animal Politico / @Pajaropolitico

El 20 de febrero es la fecha límite en la que las y los residentes en el extranjero podrán tramitar su credencial para votar en el extranjero y/o para registrar en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Esto significa que es la última oportunidad que tienen las y los mexicanos residentes en el extranjero para participar en las elecciones de 2024.

El derecho al voto extraterritorial no únicamente beneficia a residentes en el extranjero, sino también a todas las personas que se encontrarán de viaje en las fechas de la elección. La realidad es que el INE está cumpliendo con sus metas y facilitando que todas y todos puedan acudir a las urnas el 2 de junio.

El voto en el extranjero es un derecho ganado desde 2005 para todas las y los mexicanos que residen fuera del territorio mexicano y ejercido por primera vez para la elección presidencial de 2006 de manera postal. Desde entonces el voto extraterritorial ha avanzado y actualmente se permite no solo votar para la presidencia sino también para el Congreso y para cargos locales en diversas entidades y desde distintas modalidades.

¿Cómo registrarse?

Las y los mexicanos en el extranjero solo necesitan su credencial para votar vigente -ya sea emitida en México o en el exterior- y registrarse en alguna de las tres modalidades de voto. En caso de no contar con la credencial o que ésta ya no esté vigente, hasta el 20 de febrero podrán asistir a cualquier consulado o embajada sin cita para tramitar exclusivamente la credencial para votar.

La documentación necesaria para tramitar la credencial es una prueba de nacionalidad (por ejemplo, acta de nacimiento), prueba de identidad (por ejemplo, pasaporte) y comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses. Una vez con la credencial, podrán registrarse aquí.

Es importante mencionar que tramitar la credencial para votar no tiene ningún efecto, ni positivo ni negativo, en la calidad migratoria de la persona. Es decir, la tramitación de la INE no implica que una persona pierda su residencia en otro país ni que México o cualquier otra institución comunique al gobierno del país en el que reside la persona migrante. No debe pensarse que la tramitación de la credencial puede implicar deportaciones o problemas migratorios.