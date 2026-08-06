¿Voto familiar en el Siglo 21?

El voto familiar no es simplemente una discusión político-electoral. Es una discusión sobre la autonomía política de las mujeres

El hecho de que un diputado del PAN propusiera hace unos días la idea de sustituir el voto individual por el voto familiar plantea una serie de asuntos que no pueden hacerse a un lado en la discusión actual sobre la democracia y el orden internacional. Más allá de los adjetivos y las descalificaciones, el primer punto de preocupación debe ser el hecho mismo de que esa propuesta hubiera llegado a la discusión pública. Se está abriendo una discusión que lleva más de un siglo cerrada.

La idea no es del señor que la propuso. Forma parte de una conversación que desde hace algunos años circula en sectores ultraconservadores de Estados Unidos y en otros países y que encuentra eco en la machósfera, en el fenómeno de las trad wives y en una red de organizaciones e influencers que comparten una misma premisa: la autonomía y los derechos de las mujeres han ido demasiado lejos. Bajo distintos argumentos -la defensa de la familia, la recuperación de los valores tradicionales, la crisis de la masculinidad o la existencia de los incels- vuelven a aparecer propuestas que parecían definitivamente enterradas por la historia.

El voto familiar no es simplemente una discusión político-electoral. Es una discusión sobre la autonomía política de las mujeres.

Durante siglos las mujeres no existieron como sujetos políticos independientes. Eran representadas por el padre, el marido o la familia. El sufragio femenino no significó únicamente el derecho a depositar una boleta en una urna. Significó el reconocimiento de que las mujeres podían ejercer ciudadanía por sí mismas, sin intermediarios y sin tutelas.

Por eso el problema no es el Diputado. El gran problema es que la idea haya dejado de parecer absurda.

La historia demuestra que se puede gobernar contra los derechos de las mujeres desde la derecha, desde la izquierda, desde gobiernos religiosos o desde gobiernos que se presentan como progresistas. Lo que cambia no es el objetivo. Cambia el lenguaje con el que se justifica.

La derecha quiere que las mujeres regresen a la familia y que se dediquen sólo a eso. El oficialismo “de izquierda” quiere incorporarlas a su propio proyecto político sin permitir que los feminismos conserven plena autonomía frente al poder. En ambos casos se discute hasta qué punto las mujeres pueden existir como sujetos políticos independientes.