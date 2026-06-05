Voto obligado y mayoría de edad

La cultura política democrática y la participación ciudadana tendrán mejores alicientes para el sufragio al fomentar las ‘razones’ que establecer ‘sanciones’. La democracia funciona mejor cuando se convence, que cuando se impone

¿Cuál es la mejor edad para comenzar con la ciudadanía? ¿Obligar a votar a los ciudadanos mejora las condiciones de la democracia? Uno de los grandes debates en las democracias modernas está en la obligatoriedad del voto, no son pocos los países del mundo en donde existen sanciones económicas, administrativas o restrictivas de los derechos políticos electorales para las y los ciudadanos que, por motivos no justificados, dejan de presentarse a los comicios de su país. Los castigos para los no sufragantes son diversos, así como diversas son las edades en donde se adquieren los derechos de ciudadanía en las diferentes naciones del mundo.

El jurista norteamericano Henrry Merryman, destacado profesor en la Universidad de Stanford, explicó con detalle los modelos comparativos del derecho. En una breve aproximación, la siguiente columna toma algunas proposiciones explicativas desde el modelo de Merryman para contrastar 1) sanciones por el no ejercicio del voto y 2) edad mínima para votar, para terminar, contrastando los datos con la calificación del país, en el “Índice Global de Democracia”.

La investigadora chilena Gabriela Dazarola expone que Argentina y Brasil son dos países sudamericanos con obligaciones legales para el ejercicio del sufragio. Las sanciones en ambas naciones son económicas, administrativas y limitantes en los derechos políticos electorales. En Brasil, por ejemplo, al ciudadano que no acude a votar, además de la multa económica, se le cancela el derecho a recibir pasaporte o documentos de identidad, así como se le impide participar en concursos o licitaciones públicas.

En Argentina, sumado a una considerable multa económica, el no votante, queda impedido para participar en el desempeño de la función pública. Estas medidas mantienen porcentajes de participación altos en ambos países; Brasil, en las elecciones de 2022, registró el 79.4 por ciento de votantes y una abstención de 20.6 por ciento. Mientras que Argentina en la elección presidencial de 2023 tuvo una participación del 75.5 por ciento. Brasil tiene una calificación de 6.40 y Argentina de 6.51, en los índices de democracia. En Brasil la edad obligatoria para el voto es de los 18 a los 70, quedando excluida la población analfabeta. En Argentina el voto es obligatorio desde los 18, pero pueden votar personas de 15 años en las elecciones primarias.

También hay voto obligatorio en Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, así como en países europeos: Bélgica, Chipre, Grecia, Bulgaria, Luxemburgo. En otros continentes fuera de América y Europa hay obligación electoral en Turquía, Australia, Líbano, Egipto, Gabón, Naru, Singapur y Tailandia.

Respecto a la edad de los votantes, la gran mayoría de los países del mundo otorgan los derechos de sufragio y nacionalidad a los 18 años. Las excepciones son contadas pero interesantes: en Singapur, Kuwait, Líbano y Omán, por ejemplo, la edad para votar se registra a los 21 años; en Baréin, Camerún, Naru y Taiwán el voto llega a los 20 años.

La edad para votar más joven la tienen países como Ecuador, Austria, Bélgica -en elecciones europeas- y como Bosnia y Herzegovina, que permiten el sufragio a los 16 años de edad; en Bosnia, con la condición de que el joven esté trabajando legalmente, de lo contrario, votará hasta los 18. En la isla de Chipre y Grecia el voto y la ciudadanía se alcanzan a los 17 años, lo mismo que en Indonesia, pero en este país asiático el voto queda prohibido para miembros de la policía y las fuerzas armadas. Contrario a Corea del Norte, en donde un militar cualquiera que sea su edad, tiene derecho a votar.

Tomando en cuenta el modelo de Merryman para la comparación del derecho electoral de los países en cuanto a las proposiciones comentadas al principio, no encuentro una correlación de certeza y validez entre “calidad de la democracia” y “edad del sufragio”. Pero sí existe una relación muy importante entre “obligación del voto” y “niveles de participación electoral”. Aunque no necesariamente los países con obligatoriedad de sufragio se sitúan en las escalas más altas del Índice de Democracia. La cultura política democrática y la participación ciudadana tendrán mejores alicientes para el sufragio al fomentar las “razones” que establecer “sanciones”. La democracia funciona mejor cuando se convence, que cuando se impone. Luego le seguimos...