Taking a Closer Look at the Vaunted Scandinavian Welfare States

https://mises.org/wire/taking-closer-look-vaunted-scandinavian-welfare-states

“Los estados de bienestar en Escandinavia son venerados por la izquierda estadounidense. Muchos piensan que Estados Unidos podría reducir los problemas sociales copiando sus políticas. Para esas personas, el éxito de los estados escandinavos es una prueba de que el socialismo funciona. La confianza en las políticas de bienestar de estos lugares es tan grande que los expertos incluso atribuyen a estas políticas la prosperidad de Escandinavia. Pocos se preguntan por qué el socialismo tiene consecuencias desastrosas en otros lugares pero resultados fructíferos en Escandinavia.

Sin embargo, si uno examina las razones del éxito de Escandinavia, resulta obvio que la región ya prosperaba antes de la llegada del Estado de bienestar. Países como Dinamarca y Suecia experimentaron aumentos considerables en los niveles de vida y el crecimiento económico antes de lanzar estados de bienestar. Esto ocurrió porque siguieron fases de reformas promercado durante los siglos 19 y 20. En la década de 1940, Dinamarca ya estaba superando a sus pares. Después de un exhaustivo examen, el economista James Beddy concluyó que Dinamarca debía su prosperidad a la apertura comercial y a los altos niveles de productividad industrial.

La prosperidad de Suecia es igualmente una consecuencia de la adopción de políticas promercado, como observa el académico Nima Sanandaji en su libro ‘Scandinavian Unexceptionalism: Culture, Markets and the Failure of Third-Way Socialism’:

Suecia era una nación pobre antes de la década de 1870, lo que provocó una emigración masiva a Estados Unidos. A medida que surgió un sistema capitalista a partir de la sociedad agraria, el país se hizo más rico. Los derechos de propiedad, los mercados libres y el Estado de derecho se combinaron con un gran número de ingenieros y empresarios bien formados. Estos factores crearon un entorno en el que Suecia disfrutó de un período sin precedentes de desarrollo económico rápido y sostenido.

La adopción de tales políticas promercado dio como resultado que Suecia registrara las tasas de crecimiento más altas del mundo industrializado entre 1870 y 1936. Sin embargo, la promoción de políticas promercado no es exclusiva de Suecia porque una nueva investigación ha demostrado que, desde 1850 hasta 2020, los países escandinavos han obtenido consistentemente buenos resultados en medidas de libertad económica, siendo Dinamarca el país con mejor desempeño. Hoy en día, los escandinavos son un símbolo de prosperidad gracias a años de arduo trabajo y planificación estratégica. Sin embargo, si bien el bienestar es una característica primordial de los estados escandinavos, no es la génesis de su éxito.

De hecho, varios resultados asociados con el bienestar son anteriores al surgimiento de los estados de bienestar en Escandinavia. La esperanza de vida es mayor en Escandinavia, pero también lo era antes de la expansión del bienestar en los años 70. Nima Sanandaji explica en su libro que rompe mitos, ‘Debunking Utopia: Exposing the Myth of Nordic Socialism’, que los daneses vivían más que los estadounidenses en 1960, cuando la carga fiscal de Dinamarca era menor que la de Estados Unidos”.