El documental Winnie Mandela: ¿Santa negra o pecadora? (Sudáfrica, 2015), de Ruud Elmendorp, aborda la controvertida figura de Winnie Madikizela-Mandela (1936-2018), quien fue una figura clave en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, pero también objeto de episodios oscuros y escandalosos.

El documental Winnie Mandela: ¿Santa negra o pecadora? (Sudáfrica, 2015), de Ruud Elmendorp, consta de dos partes de media hora, es una producción del canal de televisión CGTN África y forma parte de la serie “Caras de África”.

Este documental aborda la controvertida figura de Winnie Madikizela-Mandela (1936-2018), una figura clave en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, pero también objeto de episodios oscuros y escandalosos.

El trabajo del director, Ruud Elmendorp, que también hace la fotografía y el guión, se adentra en la historia de quien fue la compañera de Nelson Mandela (1918-2013) desde dos ángulos de mirada: la heroína luchadora contra el apartheid y la mujer que hizo uso de la violencia y abusó del poder.

Elemendor deja en claro que Winnie fue una mujer mucho más que sólo la compañera de Mandela, el “Padre de la patria” de Sudáfrica. Ella fue un personaje con peso propio en la lucha en contra del apartheid y la libertad de su país.

En 1958, Mandela y Winnie contrajeron matrimonio, y pocos años después él fue arrestado y permaneció por más de dos décadas en la cárcel. Ella desde su juventud luchó contra el régimen racista de Sudáfrica.

Sufrió persecución, cárcel y tortura, y se hizo del reconocimiento, a nivel nacional e internacional, por su lucha contra el racismo y la brutalidad del régimen político de su país. Siempre lideró la causa por la liberación de su compañero.

A este ángulo de luz indiscutible, el documental también aborda el ángulo de oscuridad donde Winnie se ve envuelta en episodios que implican el secuestro, el asesinato, la corrupción y el abuso de poder.

Ella pudo haber sido sólo la heroína indiscutible de Sudáfrica, “la Madre de la patria”, como lo dicen algunos, pero se involucró en hechos violentos probados que oscurecen su figura. De aquí el título del documental.

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Winnie Mandela nació en una familia numerosa de origen humilde. Desde joven se rebeló contra un destino de ser sólo una pastora de animales y logró que se le permitiera estudiar. Fue la primera trabajadora social negra del hospital Baragwanath de Soweto.

En 1957, mientras esperaba en la parada del autobús, conoció a Nelson Mandela, que tenía 40 años, y en ese entonces estaba casado con Evelyn y ya tenía tres hijos. Un año después se casa con Winnie, que tiene poco más de 20 años.

La pareja tuvo dos hijos, y ella fue quien sacó adelante su hogar en los 27 años que su compañero estuvo encarcelado. El Gobierno la reprimió y la condenó a vivir en un pueblo apartado de Sudáfrica.

En una de las ocasiones estuvo en la cárcel 491 días en una pequeña celda en régimen de aislamiento total, y esa experiencia la cambió y dijo: “Allí aprendí a odiar”. Para ella ese fue un punto sin retorno.

Winnie siempre dejó en claro que “no soy un producto de Mandela. Soy un producto de las masas de mi país y un producto de mi enemigo”. En 1985 se le permitió que regresara a Soweto, a las afueras de Johannesburgo, donde estaba la casa en la que vivió con Mandela.

En febrero de 1990 cuando Nelson Mandela fue liberado de la cárcel, en la isla de Robben, Winnie fue a buscarle a la puerta del reclusorio, y alzó el puño con él, imagen que se volvió icónica, y se conoció en todo el mundo.

Ya en ese entonces era público que el matrimonio estaba roto y que ella mantenía una relación con un abogado 30 años menor, la pareja oficialmente se separó hasta 1996. Ella, en el gobierno de Mandela, fue nombrada Viceministra de Arte y Cultura, pero tiene que dejar el cargo tras salir a la luz pública los eventos violentos en los que estuvo implicada.

En 1991, fue condenada a seis años -la sentencia se redujo a un año y una multa tras las apelaciones- por ordenar el secuestro de cuatro jóvenes, entre ellos un niño de 14 años que fue encontrado degollado días después.

El Tribunal de Perdón y Reconciliación de Sudáfrica, organismo destinado a cerrar las cicatrices de la barbarie del apartheid, la señala, y en su informe final dice que ella era “políticamente y moralmente responsable de graves violaciones de los derechos humanos”.

Winnie Mandela ¿Santa negra o pecadora?

Título original: Winnie Mandela: Black Saint or Sinner?

Producción: Sudáfrica, 2015

Dirección: Ruud Elmendorp

Guión: Ruud Elmendorp

Fotografía: Rudd Elmendorp

Investigación: Rudd Elmendorp

Narración: Slaim Amin

Con: Personaje reales