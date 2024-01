sicairos6204@gmail.com

A pesar de dedicarle atención especial a productores del campo donde la agricultura comercial es la más golpeada por el Gobierno de López Obrador, no así el sector social, Xóchitl Gálvez debe ir más allá de la alianza con el PAS y el rescate político de Malova si es que quiere revertir a su favor los votos que hoy acapara Morena. La apuesta al pasismo y al malovismo es insuficiente, y hasta pude resultarle contraproducente, en sus cálculos de mayoría dada por el electorado sinaloense.

Es decir, a pesar de dedicarle atención especial a productores del campo donde la agricultura comercial es la más golpeada por el Gobierno de López Obrador, no así el sector social, Xóchitl Gálvez debe ir más allá de la alianza con el PAS y el rescate político de Malova si es que quiere revertir a su favor los votos que hoy acapara Morena. La apuesta al pasismo y al malovismo es insuficiente, y hasta pude resultarle contraproducente, en sus cálculos de mayoría dada por el electorado sinaloense.

Pero mítines y ruido aparte, Xóchitl no la tiene tan fácil. De acuerdo a la más reciente encuesta levantada por Massive Caller en los cuatro principales municipios de Sinaloa el comportamiento del voto sigue favoreciendo a Morena, y si se toma como muestra a Ahome que ayer visitó la candidata prianredista sólo el 29 por ciento la favorece a ella y su alianza mientras que el 45.8 por ciento se inclina por Claudia Sheinbaum y su partido.

Con el panismo disminuido y el PRI como acompañante obligado, Cuén resaltó en los eventos de mayor significancia que fueron el encuentro con productores del campo en El Carrizo, la rueda de prensa y la concentración de militantes de los partidos aliados en el centro de Los Mochis. Así como en 2021 se montó en la campaña a la Gubernatura de Rubén Rocha Moya y en 2023 se recargó en la estrategia con la cual Adán Augusto López Hernández intentó fallidamente ser el candidato presidencial de Morena, ahora el ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa le apuesta a Xóchitl Gálvez como salvoconducto político.

Pero los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática decidieron presumir a Cuén y el PAS como su más reciente adquisición en Sinaloa e impregnaron a la candidata de tales personaje y siglas, con la indicación en letras grandes de que no se aceptan devoluciones. Lo hicieron brillar al sentarlo junto a Jesús Zambrano, dirigente nacional perredista, flanqueando a Xóchitl a la derecha y Alejandro Moreno Cárdenas, cabecilla del priismo en el País, a la izquierda.

Con mayor reserva, tal vez porque conoce más las restas que las sumas de su adhesión con Gálvez, Malova se movió cauteloso en torno a la numerosa manifestación de apoyo, en espera de que lo acogiera el pronunciamiento de la aspirante a suceder en el cargo a Andrés Manuel López Obrador. El ex Mandatario estatal insiste en buscar la Senaduría y lo que le ofrecen en el Frente Opositor es la Diputación Federal, concediéndole el beneficio de la duda de si todavía jala o no votos.

A uno de los primeros que vio Xóchitl Gálvez al arribar ayer al aeropuerto de Los Mochis fue a Héctor Melesio Cuén Ojeda, dirigente del Partido Sinaloense, y si acaso se topó con Mario López Valdez, ex Gobernador de Sinaloa, lo hizo de manera más discreta, casi marginal, sin visibilizarlo. Lo que resulte de estos dos encuentros, según la interpretación que le dé cada quien, será útil para el balance de la elección de Presidente de México cuyos resultados se conocerán la noche del 2 de junio, veredicto de las urnas que encuestas y politólogos anticipan a favor de la contraparte morenista.

Reverso

¿Déjà vu o indirecta?

¿No se enredaría Xóchitl Gálvez con las tarjetas informativas que le pasaron? Es que al referirse al operativo del 8 de febrero de 2016 que logró en Los Mochis la recaptura del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, la candidata presidencial soltó una frase inquietante. “Ahora la delincuencia se mete con la venta del pollo, se mete con el tema de la tortilla, del huevo, o sea, creo que eso de hace ocho años no se ve con la dimensión que se ve ahora y están desatados porque no hay orden, no hay control”, dijo. Cualquiera pensaría que se refiere al tema UAS que está en tribunales.