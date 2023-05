Muy bien por el Alcalde de Mazatlán al dar a conocer la información sobre los juicios perdidos, pero ¿y ahora qué va a hacer? ¿Va a dejar que los culpables, estén o ya no estén en el Ayuntamiento, se vayan sin sanción alguna? ¿O va a dar instrucciones para que de inmediato se presenten las denuncias por faltas administrativas y denuncias penales que deban presentarse? ¿O va a dejarle la tarea a los ciudadanos y organizaciones ciudadanas que han denunciado este tipo de conductas, como el Observatorio Ciudadano de Mazatlán? Si el Presidente Municipal no da instrucciones y se asegura que a la brevedad posible se persiga administrativa y penalmente a los culpables, la información que proporcionó no pasará de ser un quejido.

En un buen ejercicio de transparencia, el Alcalde informó sobre los juicios millonarios perdidos por el Ayuntamiento y las posibilidades de perder muchos más, señalando de alguna manera el origen de los pleitos.

La pregunta obligada es: ¿y ahora? Digo, está muy bien proporcionar esa información, pero los juicios no surgieron por generación espontánea, es decir, no nacieron solitos de la noche a la mañana.

Detrás de cada juicio millonario perdido, hay uno o varios culpables, desde el ex Alcalde al que se le ocurrió aventarse a construir vialidades sin expropiar o comprar los terrenos afectados, hasta los servidores y ex servidores públicos que no hicieron lo que deberían hacer o hicieron algo que no deberían hacer.

Por ejemplo, el asunto de Nafta no se perdió solito. Ahí hay culpables y responsabilidades claras. Se dejó de contestar la demanda por el Ayuntamiento y no se ofrecieron pruebas. Se expidió un permiso para construir una gasolinera que no debió otorgarse.

Y en el asunto de los 190 millones de pesos que acaba de informar el Alcalde que también se perdió, hay culpables.

En fin, en cada pleito perdido por el Ayuntamiento están perfectamente definidas las causas que les dieron origen y los culpables.

Y eso incluye, en su caso, las fallas del Departamento Jurídico del Ayuntamiento, que no se distingue por tener buenos abogados.

Si de por sí ya los juicios tenían una causa perdida, al defenderse mal no solo queda cantada su suerte, sino que en algunos casos las condenas correspondientes llegan a cantidades millonarias por una mala defensa.

De nuevo, muy bien por el Alcalde al dar a conocer la información sobre los juicios perdidos, pero ¿y ahora qué va a hacer?

¿Va a dejar que los culpables, estén o ya no estén en el Ayuntamiento, se vayan sin sanción alguna? ¿O va a dar instrucciones para que de inmediato se presenten las denuncias por faltas administrativas y denuncias penales que deban presentarse?

¿O va a dejarle la tarea a los ciudadanos y organizaciones ciudadanas que han denunciado este tipo de conductas, como el Observatorio Ciudadano de Mazatlán?

Si el Presidente Municipal no da instrucciones y se asegura que a la brevedad posible se persiga administrativa y penalmente a los culpables, la información que proporcionó no pasará de ser un quejido.

Pero, además, si el Alcalde no hace nada, se volverá un encubridor de los culpables de esas condenas millonarias y también será sujeto de sanciones administrativas.

Es indignante lo que está sucediendo y más indignante que no se haga nada contra los culpables de ese sangrado millonario de las finanzas públicas municipales.

Algo se debe hacer y pronto, antes de que las cosas se pongan peor para el Municipio y, de pasada, échenle un ojo al desempeño de los abogados del Ayuntamiento.

Eso de que se pierdan casi todos los juicios iniciados contra el ayuntamiento es un foco rojo y habla de un malísimo desempeño profesional de sus abogados o peor, de corrupción si se dejan perder los juicios a propósito.

Es más, siempre y cuando no exista un conflicto de intereses, hasta me ofrezco gratuitamente a asesorar al ayuntamiento en algunos de los juicios que más le preocupen si caen dentro de mi área de experiencia.

Si mis servicios gratuitos como abogado pueden ayudar a que el ayuntamiento deje de pagar millones de pesos y eso ayuda a que se haga obra pública necesaria y se mejoren los servicios públicos y condiciones de los más necesitados, pueden contar conmigo.

Un buen consejo legal de un abogado capaz y experto puede ahorrarle millones de pesos al ayuntamiento.

De nuevo, el ejemplo es el caso de NAFTA, con un buen consejo legal se logró que la condena del ayuntamiento bajara de casi $300 millones de pesos a $148 millones de pesos. Un ahorro de poco más del 50% ¿Nada mal verdad?

------

david@bufetealvarez.com