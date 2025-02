Habría que preguntarse a nivel nacional ‘¿y AMLO...?’, ante el desorden socio-económico que han ocasionado las políticas de su gobierno de ‘abrazos no balazos’, que favorecieron y estimularon a los delincuentes y narcos, y lo que es peor, debilitaron al Ejército nacional que no podían cumplir con su deber.

Ante la impresión social de que el Gobierno del Estado de Sinaloa no actúa y no ejerce su obligación constitucional y moral de enfrentar con eficiencia y eficacia la violencia, se ha popularizado en los medios digitales y en las marchas de protesta el dicho de: “¿y Rocha...?”, refiriéndose al Gobernador y en general a su gobierno, pues son ya muchos meses de enfrentamientos entre los dos grupos principales del Cártel de Sinaloa, ejecutándose e hiriéndose entre sí, desapareciendo gente, realizando balaceras indiscriminadas a domicilios y negocios, extorsionando y expulsando habitantes de pueblos y rancherías, además de los muchos que por miedo, han abandonado su ciudad, su casa y sus negocios.

Esta lucha interna entre delincuentes del mismo cártel, que “eran amigos del alma”, “amistad” que se rompió ante “la traición” de “Los Chapitos”, quienes secuestraron al capo mayor “El Mayo” Zambada y lo entregaron a las autoridades de EUA, y el extraño y no aclarado asesinato del ex Rector de la UAS Héctor Melesio Cuén Ojeda, que en alguna forma pareció involucrar al gobierno de Rocha Moya, actos de traición que entre los delincuentes son imperdonables y que sólo se redimirían con la “destrucción” del grupo traidor. De entonces acá los actos de violencia se han recrudecido afectando vidas, familias y la seguridad social, sin que el Gobierno del Estado y el federal hayan podido controlar, evidenciando su falta de conocimiento de la profundidad de la delincuencia en el Estado.

Lo peor de esta “guerra intestina” es que se ha estado dañando la vida y economía de los ciudadanos que no están involucrados en las sucias actividades de los beligerantes, en tal forma que se han presentado múltiples “daños colaterales”, sacrificando hasta niños y mujeres inocentes, arrebatando sus vehículos a quienes sólo tienen eso para trabajar y provocando desempleo por el cierre de negocios; es por todo esto por lo que muchos ciudadanos se preguntan con ironía “¿y Rocha...?”.

Pero igualmente habría que preguntarse a nivel nacional “¿y AMLO...?”, ante el desorden socio-económico que han ocasionado las políticas de su gobierno de “abrazos no balazos”, que favorecieron y estimularon a los delincuentes y narcos, y lo que es peor, debilitaron al ejército nacional que no podían cumplir con su deber; igualmente, con la nefasta política de abrir indiscriminadamente las fronteras del norte y del sur para facilitar el acceso, tránsito y cruce de migrantes a Estados Unidos, tal vez con la intención de provocar problemas al país del norte y por “quedar bien” con los países sudamericanos y del Caribe; y qué decir con la desafortunada e irresponsable actitud retadora frente al principal socio comercial y económico de México, adulando a los principales jefes mafiosos de los cárteles y congraciándose con regímenes socialistas adversarios de Estados Unidos, como Cuba, Venezuela, Rusia, etc., y desconociendo y desautorizando a la Organización de Estados Americanos, la OEA; todo lo anterior, olvidando o sin tomar en cuenta que el Tratado Comercial con Canadá y Estados Unidos se revisará en 2026, gracias al cual se ha logrado por lo menos el magro crecimiento económico de los últimos regímenes, incluyendo el de AMLO.

Ahora los mexicanos se preguntan también “¿y dónde está AMLO...?”. Para que responda por sus irresponsables políticas y actos gubernamentales que han logrado que los cárteles de la droga se entronicen y se apoderen de los pueblos, de las calles de las ciudades y se incremente el consumo de drogas.

“¿Y dónde está AMLO?”, para que explique qué andaba haciendo en Badiraguato, cuna del narcotráfico y saludando de mano a la mamá del “El Chapo” Guzmán.

“¿Y dónde está AMLO?”, para que se responsabilice de la decisión del Presidente norteamericano Donald Trump, de aplicarle a México aranceles de 25 por ciento a las exportaciones como respuesta a la falta de atención del Gobierno mexicano al tráfico de drogas y a lo que ellos llaman “invasión de migrantes”, afectando el empleo, los salarios, la inflación y la seguridad social de Estados Unidos.

“¿Y dónde está AMLO?”, para que se dé cuenta y se responsabilice de sus desplantes, favoreciendo y ayudando al régimen cubano con petróleo e importando y “contratando” médicos cubanos innecesarios, con buenos salarios y otros beneficios de los que no se sabe.

Sí, AMLO tiene mucho que explicar y de qué responsabilizarse de la situación en la que puso al País, aunque se haya logrado una “pausa” de un mes en la aplicación de los aranceles.