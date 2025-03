Y Calderón tenía razón...

Hoy, ante el crecimiento y reforzamiento de los cárteles y grupos delincuenciales, este gobierno está haciendo lo que debió haber hecho el régimen de López Obrador, quien por sus desastrosas políticas de “abrazar” a los maleantes en lugar de castigarlos, dio pie a que llegaran a ser más fuertes que el Estado.

Ante el aterrador descubrimiento en el Rancho en Teuchitlán, Jalisco, en el que se han encontrado rastros de instalaciones de supuestos hornos crematorios, restos humanos e innumerables vestimentas, zapatos y otros utensilios humanos, la sociedad se pregunta: ¿hasta dónde ha escalado la maldad humana en México, sólo comparable con el régimen nazi hitlerista? Y ¿cómo fue que llegamos a esta deplorable situación?

Si a esta atrocidad se le agregan los casi 200 mil homicidios dolosos y las más de 53 mil desapariciones que en total ya suman casi 113 mil, cualquier persona pensante tendría que concluir que fue correcta y oportuna la decisión del entonces Presidente Calderón de enfrentar al crimen organizado con toda la fuerza del Estado, utilizando para ello al Ejército nacional, único instrumento con el que en su momento se contaba, con la organización, preparación y armamento necesarios para combatir a los cárteles que, como el CJNG, que estaba actuando con saña en Jalisco y Michoacán, asesinando impunemente y apoderándose de poblados y territorios como si fuera un estado dentro del Estado.

Los otros cárteles como el Cartel del Noreste, el de Sinaloa, el de Los Arellano en Baja California y otros grupos como el del “Señor de los Cielos”, el de Caro Quintero, etc., por lo menos procuraban no enfrentarse con el Ejército y la Policía Federal, procuraban respetar a mujeres y niños y eran en sus luchas internas donde se ocasionaban la mayoría de los asesinatos, en los que por cierto, no existían prácticamente las masacres que hoy provocan los sicarios que disparan indiscriminadamente con sus metralletas, sin distinguir entre hombres, mujeres y niños. Las órdenes que entonces tenían tanto el Ejército como la Policía Federal, era de “no disparar, excepto que los maleantes dispararan primero”, razón por la cual, sólo un 15 por ciento de los muertos en enfrentamientos fueron por las fuerzas del Estado.

Hoy, ante el crecimiento y reforzamiento de los cárteles y grupos delincuenciales, este gobierno está haciendo lo que debió haber hecho el régimen de López Obrador, quien por sus desastrosas políticas de “abrazar” a los maleantes en lugar de castigarlos, dio pie a que llegaran a ser más fuertes que el Estado en organización, armamento, recursos y personal que las propias autoridades, con la afrenta de que la actuación gubernamental enérgica, como lo fue la de Calderón, se está llevando a cabo por las amenazas del Gobierno de Estados Unidos, que ha estado poniendo en evidencia la falta o poca actuación del Gobierno mexicano para detener el flujo de drogas, delincuentes y migrantes hacia ese país.

Ahora sí se están capturando líderes de los grupos y cárteles mexicanos que de inmediato se “extraditan” a Estados Unidos, aunque éste los recibe más bien como “expulsados”, pues la extradición tiene que sujetarse a un proceso legal entre los dos países.

Ahora sí aprehender a los jefes de los cárteles no es “alborotar el avispero”, como se acusó al gobierno de Calderón.

Ahora sí se están destruyendo cientos de laboratorios de drogas como el fentanilo, el cual siempre se negó que aquí se estuviera elaborando.

Ahora sí el Ejército y la Guardia Nacional en defensa de los ciudadanos está enfrentando a los delincuentes “dando y recibiendo” disparos y ya no se les dan “abrazos”, y se están capturando a cientos de ellos, aunque se saturan las cárceles mexicanas, mismas que son muy vulnerables.

Ahora sí se está “permitiendo” que Estados Unidos “invada” el espacio sobre territorio mexicano, sin envolvernos en la Bandera Nacional defendiendo la soberanía de México.

Ahora sí aceptamos y utilizamos la información que los drones, aviones y barcos norteamericanos nos proporcionen para localizar, combatir y destruir las instalaciones y armamento de los cárteles.

Ahora sí... se está haciendo lo que AMLO no sólo no hizo, sino que provocó con sus extravagantes políticas y criterios, que casi nos han puesto de rodillas ante el país del norte. Lástima de sexenio.