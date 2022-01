¿Y el Sistema Estatal Anticorrupción?

Después de que quedó muy claro que el Gobierno del estado mandaría a ex servidores públicos a captar los puestos abiertos en el CPC, lo que finalmente logró, los ciudadanos hemos quedado desilusionados y perdimos todo interés en formar parte del CS o del CPC

En el sexenio pasado (en realidad fue de cuatro años y nueve meses) se “activó” el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) iniciando con la instalación del Comité de Selección (CS).

El Comité de Selección se encargaría precisamente de “seleccionar” a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC).

La puesta en marcha del SEA generó grandes expectativas de que, por fin, los ciudadanos pudieran participar activamente en el combate a la corrupción a través del CS y del CPC.

Pues bien, a más o menos cuatro años de distancia, podemos afirmar que el SEA no ha servido para nada.

El CS se encuentra incompleto porque le faltan miembros. Las convocatorias para integrar el CS han sido desairadas y ni se diga del CPC.

Después de que quedó muy claro que el Gobierno del estado mandaría a ex servidores públicos a captar los puestos abiertos en el CPC, lo que finalmente logró, los ciudadanos hemos quedado desilusionados y perdimos todo interés en formar parte del CS o del CPC.

Yo vi de cerca como se movieron los hilos del poder para “acomodar” en el CPC a sus primeros integrantes, la mayoría totalmente controlados desde el Gobierno del estado.

También lo vieron otros ciudadanos con los reemplazos en el CPC para llenar los puestos que fueron dejando los primeros seleccionados.

A la fecha el CPC y el SEA no han hecho absolutamente nada para combatir la corrupción. No se ha denunciado a ningún servidor o ex servidor público estatal o municipal y no es precisamente porque no haya tela de donde cortar.

Si no han hecho nada es simple y sencillamente porque para eso fueron colocados ahí. Esto es, para no hacer nada y servir de tapadera a los corruptos.

El “sistema” no se iba a dar un balazo en el pie permitiendo que el CPC estuviera integrado por ciudadanos independientes a los que no pudieran controlar ni sobornar.

Es por eso por lo que las convocatorias del CS y del CPC no han tenido éxito. Ningún ciudadano honorable va a permitir que lo usen de tapadera y por lo tanto no se va a prestar al juego.

Qué lástima que el SEA haya caminado tan rápido a que lo etiqueten como inútil o negligente.

Con un SEA así de chafa, no es sorpresa que los reyezuelos anden vueltos la bichi. El SEA, el CS y el CPC no asustan ni a una mosca y menos van a asustar a verdaderos maestros en robarse dinero público y abusar del poder.

Descanse en paz (si puede) el SEA y sus integrantes CS y CPC. Llegaron con bombo y platillo y se irán con la cola entre las patas.