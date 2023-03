Dejar acéfalos por mucho tiempo los puestos a ocupar por las tres mujeres que serán integradas al CPC abona a la percepción que fomentan algunos políticos que desempeñan la función pública, en el sentido de que entre más tiempo se distraigan los gatos que vigilan el queso, mayor es el banquete para los ratones. Y si algún argumento habría a favor de la tardanza, ojalá que ésta opere para que los comitentes desarrollen garras y dientes más grandes para combatir mejor a los desfalcadores del erario.

Menciona que no existe publicación alguna de minutas de las reuniones sostenidas donde se conozca cada uno de los acuerdos emitidos por las y los integrantes de la Comisión de Selección; que ante la falta de datos y publicación de acuerdos, no hay claridad ni certeza jurídica respecto a las próximas etapas, entre estas la publicación de la lista de aspirantes que cumplieron con todos los requisitos; que hasta el momento no hay muestras claras de que los criterios ciudadanos compartidos el pasado 21 de noviembre de 2022 para fortalecer el procedimiento y la transparencia del proceso hayan sido considerados.

La organización Recias cuestiona que aún no se hayan publicado en versión pública los expedientes de cada una de las nueve aspirantes registradas; que se desconoce si la Comisión de Selección ha sostenido reuniones para la toma de acuerdos respecto a las próximas etapas del proceso de designación y, en caso de haber existido, no hay registro de que se hayan transmitido en vivo ni las resoluciones de las mismas.

Reverso

Alquimia jurídica

Hablando de cosas tardadas, hay motivos para creer que el juicio contra el ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, está tomándose todo el tiempo del mundo, en contra del principio judicial que establece que la justicia es mejor cuando se imparte pronta y expedita. Si siguen así, para cuando “El Químico” responda por los delitos que se le imputan ya los ciudadanos afectados ni se acordarán cuáles fueron las culpas y desfalcos de los que se le acusa. Y por eso la conjetura de un final feliz para el ex presidente municipal no resulta tan descabellada. No vayan a salirle a la gente con eso.