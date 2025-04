¿Y los problemas ambientales, cuándo se atenderán?

Este gobierno es muy proclive en ‘solucionar’ los problemas que se presentan emitiendo o cambiando leyes, pero en cambio no elabora ni aplica programas de acciones y de trabajos para enfrentar.

La pregunta en el encabezado viene a cuento porque prácticamente toda la atención gubernamental y las exigencias ciudadanas en lo que va de este sexenio, se relacionan con: la inseguridad incontrolada, los aranceles que esta imponiendo el gobierno de Trump, el declive en la economía nacional, la crisis en las instituciones de salud por falta de medicamentos y de equipo y por la saturación en sus instalaciones, por la menos conocida crisis en la educación y la todavía menos atendida crisis por la cuestión climática.

Este gobierno es muy proclive en “solucionar” los problemas que se presentan emitiendo o cambiando leyes, pero en cambio no elabora ni aplica programas de acciones y de trabajos para enfrentar, por ejemplo, las consecuencias de los cambios en el clima que están afectando por la falta de agua a la agricultura, la ganadería y hasta para el consumo humano; el Plan de Sheinbaum para fortalecer la economía expone: “crecer la producción de maíz de 21.3 a 25 millones de toneladas...; el frijol de 730 mil a 1.2 millones de toneladas..., aumentar la producción de arroz de 221.5 mil toneladas a 450 mil toneladas”, esto último es muy raro pues el arroz es un producto que necesita una mayor cantidad de agua. Pero además, véase que el programa requiere que se siembre una mayor superficie lo que a su vez requerirá mayor reserva de agua, aunque aclara que el plan es para 2025 al 2030, es decir, si no es para hoy será para mañana o para algún día; no se especifica tampoco qué presupuesto federal se aplicará, qué dependencia impulsará la siembra y la tecnología para lograrlo, en fin, tal vez ello sea para consumo de los electores de los programas del bienestar que sí tienen presupuesto, personal y responsables para llevarlos a cabo. Veamos algunos casos:

1. La sequía es ya un problema acuciante en más de la mitad del territorio nacional, pues al bajar tanto los embalses, los lagos y lagunas, así como en los depósitos y corrientes subterráneas, difícilmente se alimentarán los pozos y norias para el consumo humano. Ya hay conflictos no sólo entre regiones y ciudades en el país tratando de asegurar más agua para sus ciudadanos, sino también entre los ciudadanos que roban agua (huachicol) ante la falta del preciado líquido y más aún, ya hay también conflicto internacional pues Estados Unidos le está exigiendo a México más agua para sus agricultores y ganaderos, agua que México requiere para sus propias necesidades. Como no ha habido algún plan para verdaderamente tecnificar el riego agrícola que todavía se hace por gravedad, como hace 2 mil años, pues no hay planes de apoyo para el mejor aprovechamiento del agua, de la superficie para siembra, la mejora en semillas, fertilizantes y maquinaria agrícola, pues todavía estamos muy lejos de la eficiencia en toneladas por hectárea sembrada.

2. Uno de los causales de este problema de sequías y falta de lluvias es la pérdida de los bosques por la total falta de atención a los incendios forestales y a la tala inmoderada y abusiva de árboles y selvas enteras, en lo que los gobiernos cooperan con sus obras públicas como el Tren Maya y el Tren Interoceánico, en los que se han destruido miles de hectáreas de selva en la Península de Yucatán y en el Istmo de Tehuantepec. Veamos algunas noticias periodísticas respecto a estos puntos:

- “México, sin programas contra incendios”, según la Comisión Nacional Forestal, “2024 fue uno de los años más devastadores... se consumieron 1.6 millones de hectáreas por 8,002 incendios...”.

- Según Protección Civil, al 14 de abril había en el País 114 incendios forestales activos, quemando árboles, pastizales y arbustos.

- “Avanza deforestación en Yucatán, no sólo por las obras públicas, sino también por los desarrollos inmobiliarios que no cumplen con preservar un mínimo de 30 por ciento para áreas verdes”.

- Acapulco está a punto de perder sus manglares por el impacto de “Otis” en 2023 y “John” en 2024 y por las actividades como el turismo y los desarrollos inmobiliarios.

- Sequía pega al 41 por ciento de México, según el Monitor de Sequía de la Conagua.

- La mitad de las presas más grandes de México tienen menos agua que en los últimos 30 años; 113 de las 210 presas cerraron con menos agua que en los últimos 30 años.

- El Presidente Trump lanzó nueva amenaza arancelaria si México no entrega a Texas el agua que le debe, o sea 1.3 millones de acres-pies.

Urge pues una mayor atención y cuidado a esta crisis hídrica y climática pues nos estamos jugando también el futuro de México.