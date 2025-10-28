¿Y mi tratamiento médico en casa?

El derecho no está reñido con el sentido común por lo que es obvio que, si el enfermo no puede trasladarse a la clínica del IMSS a seguir recibiendo su tratamiento médico, el IMSS debe trasladarse al domicilio del enfermo para brindarle ese tratamiento médico. En pocas palabras, si tú no puedes ir al IMSS, este debe venir a ti.

Es común que a los pacientes del IMSS que sufren alguna enfermedad que los deja incapacitados para valerse por sí mismos y los envían a seguir el tratamiento a sus casas, les sea prácticamente imposible hacerlo.

Pensemos en un derrame cerebral que los deja paralizados de un lado del cuerpo o de todo el cuerpo, donde el enfermo obviamente no puede ir a la clínica del IMSS a continuar su tratamiento a menos que lo lleven en ambulancia y silla de ruedas o de plano en camilla.

En estos casos usted en representación de su familiar enfermo o el mismo, si puede firmar documentos, pueden acudir a un juicio de amparo para que un juez federal obligue al IMSS a enviar el personal necesario (médicos, enfermeras y terapeutas) al lugar en donde convalece el enfermo y ahí le den el tratamiento médico y terapias necesarias.

El tratamiento médico de los enfermos que quedan en un estado físico que les impide trasladarse normalmente a una clínica del IMSS, es un derecho humano protegido por nuestra Constitución Federal.

Siendo así, el juicio de amparo es un mecanismo legal adecuado que sirve para proteger ese derecho humano a la salud.

Otro camino legal a través del cual se puede tratar de conseguir que el IMSS acuda al domicilio del enfermo a brindarle el tratamiento médico que requiere, es simplemente sumarse a la acción colectiva que se inició contra el IMSS y donde lo condenaron a prestar sus servicios eficientemente.

Si desea sumarse a la acción colectiva (es gratis) solo mándeme un email y nos pondremos en contacto con usted.

Entiendo que hay miles de casos en el país en donde el enfermo no puede acudir físicamente al IMSS y esta institución simplemente se cruza de brazos, por eso hay que ir caso por caso para generar precedentes judiciales que ayuden al mayor número de personas.