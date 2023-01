Es del dominio común que contra “El Químico” existen varias denuncias ciudadanas por delitos cometidos al despachar como Alcalde de Mazatlán desde el 1 de noviembre de 2018 al 25 de octubre de 2022 y que algunas de esas acusaciones son ahora carpetas de investigación que, por cierto, la Fiscalía General del Estado tarda en determinar si las desecha o las eleva a demandas penales, irresolución que igual le abona a la conjetura que altera la equivalencia del “todos coludos o todos rabones”

En lo general le fue bien a Benítez Torres. Si acaso no fue tan tersa la alfombra que le desplegaron, no se le puede ofrecer terciopelo a visitante tan desparpajado. La asambleísta morenista Luz Verónica Avilés Rochín, presidenta de la Comisión de Turismo, acudió al atajo de endulzarle el oído al invitado a través de los avances que en la llamada industria sin chimeneas presentó Rubén Rocha en su primer informe, y lo proyectado en el Plan Estatal de Desarrollo.

Pero ayer aprovechó la simulación legislativa para convertir la alta tribuna en el último salvoconducto que le permita continuar como titular de Turismo y la impunidad le obsequie el “borrón y cuenta nueva” que reedite el comportamiento del poder apegado a la máxima de “el que no transa no avanza”. Tal ralentización institucional en donde el Estado de derecho actúa a paso de tortuga y el solapamiento se instala a la velocidad de la luz, hace posible que el indiciado duerma tranquilo, sin que sea precisamente el sueño de los justos.

En este espacio hemos insistido que Benítez Torres sería sujeto a una pesada batería de delitos en caso de que los ámbitos ministerial y judicial hallen materia en los señalamientos que hacen organizaciones cívicas, partidos políticos e instituciones fiscalizadoras. De tantas víboras que despertó el ex Alcalde mazatleco no sabe cuál le puede picar primero: las luminarias oscuras, el uso irresponsable de las finanzas municipales, el enajenamiento de bienes públicos, ataque a derechos humanos, violencia política en razón de género, viajes todo pagado para él y sus colaboradores cercanos sin beneficio para la Perla del Pacífico, y obstrucciones a la libertad de expresión.

A la historia parlamentaria de Sinaloa no debió agregársele ayer el mal precedente de que un servidor público acusado de desempeños ilícitos en cargos de gobierno, que aún con el beneficio de la presunción de inocencia carece de la confianza ciudadana, sea citado por el Congreso del Estado a vanagloriarse del área que está a su cargo en el Gabinete estatal.

Reverso

El fuego y el agua

En cuanto el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez, dio a conocer que el Legislativo buscará modificar las leyes orgánicas de las universidades autónomas de Sinaloa (UAS), De Occidente (UADO) e Indígena de México (UAIM), el Rector de la primera institución, Jesús Madueña Molina, salió a defender que se aceptaría la reforma sólo si se consulta a la comunidad de la casa de estudios y lo aprueba el Consejo Universitario. Tuvo que salir al quite el Gobernador Rocha Moya para decirle a los diputados que sean muy cuidadosos para no lesionar la autonomía universitaria. A la colectividad rosalina le dijo que no se mortifique, pues tiene el apoyo como ningún otro gobernador se los ha dado.