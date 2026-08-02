¿Y si el fertilizante deja de ser indispensable para Sinaloa? El liderazgo agrícola del mañana dependerá menos del amoníaco y más de la investigación

Investigadores demostraron que un diminuto organismo marino conocido como Braarudosphaera bigelowii (un alga) alberga en su interior una estructura llamada nitroplasto, considerada el primer orgánulo fijador de nitrógeno conocido

Durante más de un siglo, los libros de biología enseñaron que las plantas dependen de un elemento indispensable para crecer, el nitrógeno. Lamentablemente, aunque cerca del 78 por ciento de la atmósfera terrestre está compuesta por nitrógeno (N₂), prácticamente ningún organismo puede utilizarlo directamente. Este gas posee un enlace químico extremadamente fuerte entre sus dos átomos, lo que lo convierte en una molécula extraordinariamente estable e inaccesible para la mayoría de los seres vivos. Para que el nitrógeno pueda incorporarse a proteínas, ADN o clorofila, primero debe transformarse en compuestos como amonio (NH₄⁺) o nitrato (NO₃⁻), un proceso conocido como fijación biológica del nitrógeno.

Durante miles de millones de años, únicamente algunos microorganismos especializados, principalmente bacterias y arqueas, fueron capaces de realizar esta tarea mediante una enzima llamada nitrogenasa, considerada una de las máquinas moleculares más complejas de la naturaleza. Gracias a ella, estos microorganismos convierten el nitrógeno atmosférico en amoníaco (NH₃), una forma química que posteriormente puede ser utilizada por otros organismos. Sin este proceso, prácticamente toda la vida terrestre sería imposible.

En la agricultura moderna, la incapacidad de la mayoría de las plantas para fijar nitrógeno directamente ha generado una enorme dependencia de los fertilizantes nitrogenados. Actualmente, gran parte del amoníaco utilizado en el mundo se produce mediante el proceso Haber-Bosch, desarrollado a principios del siglo 20. Este procedimiento revolucionó la producción mundial de alimentos al permitir fabricar fertilizantes sintéticos a gran escala, pero también tiene un elevado costo ambiental. Requiere temperaturas cercanas a los 500 °C, presiones superiores a las 150 atmósferas y consume el 1-2 por ciento de toda la energía mundial. Además, genera aproximadamente el mismo porcentaje de las emisiones globales de dióxido de carbono, convirtiéndose en uno de los procesos industriales más intensivos en consumo energético y con generación de gases de efecto invernadero.

Un descubrimiento realizado en 2024 cambió profundamente nuestra comprensión de la evolución celular. Investigadores demostraron que un diminuto organismo marino conocido como Braarudosphaera bigelowii (un alga) alberga en su interior una estructura llamada nitroplasto, considerada el primer orgánulo fijador de nitrógeno conocido. Un orgánulo (una estructura especializada que realiza funciones específicas dentro de una célula, como las mitocondrias o los cloroplastos) representa mucho más que una simple bacteria viviendo en simbiosis con otra célula. Significa que la antigua bacteria ha perdido gran parte de su independencia evolutiva y ahora funciona como un componente permanente e indispensable de la célula huésped.

Este hallazgo representa un momento histórico comparable con el descubrimiento del origen evolutivo de las mitocondrias y los cloroplastos. Durante décadas, los biólogos habían considerado que la aparición de nuevos orgánulos era un fenómeno prácticamente irrepetible ocurrido hace más de mil millones de años. Sin embargo, el nitroplasto demuestra que la evolución continúa siendo capaz de generar innovaciones celulares completamente nuevas, incluso en tiempos relativamente recientes desde una perspectiva geológica.

Pero quizá el aspecto más emocionante del descubrimiento no reside únicamente en comprender cómo evolucionan las células, sino en las posibilidades que abre para la bioingeniería. Comprender estos mecanismos podría permitir que, en el futuro, cultivos como el maíz, el trigo o el arroz desarrollen capacidades similares mediante estrategias de ingeniería genética.

Si ese objetivo llegara a alcanzarse, las consecuencias serían profundas. La producción agrícola podría reducir drásticamente su dependencia de fertilizantes sintéticos, disminuyendo tanto los costos económicos como el impacto ambiental. También se reduciría la contaminación de ríos, lagos y zonas costeras causada por el exceso de nitratos, un fenómeno conocido como eutrofización (crecimiento excesivo de algas que consume el oxígeno del agua y provoca la muerte de peces y otros organismos acuáticos). Asimismo, disminuirían las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la fabricación industrial del amoníaco.

El descubrimiento del nitroplasto cambia por completo la naturaleza del problema. Ya no se trata de intentar inventar desde cero un mecanismo inexistente, sino de comprender y adaptar una solución que la evolución ya desarrolló con éxito.

Desde la perspectiva de la investigación científica, Sinaloa también tiene una oportunidad importante. Instituciones como la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo y otros centros de investigación agrícola podrían participar en el desarrollo y evaluación de cultivos con mayor eficiencia en el uso del nitrógeno. Incluso antes de que existan plantas con “nitroplastos artificiales”, ya es posible trabajar en variedades que aprovechen mejor el nitrógeno disponible o que establezcan relaciones más eficientes con microorganismos fijadores de nitrógeno presentes en el suelo.

Por eso es que más que nunca, Sinaloa necesita invertir más en ciencia y tecnología. Invertir en ciencia no es un gasto, sino la estrategia más sólida para construir un Sinaloa más competitivo, resiliente y próspero.