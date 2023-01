WIKIPEDIA:

Zoila Augusta Emperatriz Chávarri del Castillo (originalmente Zoila Emperatriz Chavárri Castillo; Perú, 13 de septiembre de 1922 - Estados Unidos, 1 de noviembre de 2008), o mejor conocida como Yma Súmac (o Imma Sumack), fue una cantante nacida peruana. El libro Guinness de los récords la nombró como el rango más extenso de la música en 1956. Es considerada reina del Exotica y pionera del World Music.

Su nombre artístico proviene de «Ima sumaq», que significa «¡Qué hermoso!» en quechua. Popularizó la versión lírica de «Vírgenes del sol» (1943 y de «El cóndor pasa», con su disco Miracles (1972). Destacó durante la década de 1950 bajo el sello de Capitol Records, utilizando la leyenda del linaje inca, sumado con su registro de voz, junto a la forma de cantar inspirada en la naturaleza y la fusión de géneros musicales hecha por Les Baxter y Moisés Vivanco, quienes crearon su álbum debut Voice of the Xtabay (1950), llegando a ser número 1 en Estados Unidos, así como también con el sencillo del disco «Virgin of the Sun God (Taita Inty)» (1950), el cual alcanzó el primer lugar en Reino Unido, logrando fama internacional. Posteriormente lanzó otros éxitos de álbumes como Legend of the Sun Virgin (1952), Fuego del Ande (1959) y Mambo! (1955), este último bajo la dirección de Billy May.

En 1951 se convirtió en la primera cantante latinoamericana en participar en una obra de Broadway. Con el tema «Chuncho (The Forest Creatures)», del disco Inca Taqui (1953), desarrolló su propia técnica de canto única en el mundo, denominada «triple coloratura», el cual se asemeja al trinar de las aves. También se presentó en el Lewisohn Stadium. Con la gira The Yma Sumac Concert Tour (1954-1955), llegó a dar conciertos como solista en el Carnegie Hall. En los cincuenta fue la tercera mujer con más ventas de álbumes en Estados Unidos, junto a Doris Day, Jane Froman y Eartha Kitt. En 1960 fue la primera mujer latinoamericana en ganar una Estrella de la Canción en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Durante 1960-61, viajó alrededor de la Unión Soviética por invitación de Nikita Jruschov, cantando para él, vendiendo más de 20 millones de boletos. Conoció a los compositores Dmitri Shostakóvich y Aram Jachaturián. En 1974, según Variety, había hecho más de 3 mil conciertos en casi todo el globo, batiendo récords de cualquier artista de la época. En 2010, V Magazine la incluyó como uno de los 9 íconos de moda más importantes de todos los tiempos. Vendió más de 40 millones de discos, por lo que es el acto musical de origen peruano más vendido de la historia.

Actualmente, su discografía tiene más de 58 millones de reproducciones en plataformas digitales de streaming a nivel mundial. Inició su carrera en Perú con el nombre de «Imma Sumack» en 1941, siendo descubierta e introducida por Moisés Vivanco al ambiente artístico, incluyéndola a su grupo folclórico, instruyéndola y esposándola, haciendo giras latinoamericanas, interpretando música andina peruana y criolla. Cuando empezó a cantar profesionalmente, nunca recibió entrenamiento técnico en lo operístico, ni siquiera sabía leer una partitura, por lo que fue autodidacta.

En 1943, firmó con Odeón en Argentina para realizar sus primeras grabaciones musicales, como el reconocido «Vírgenes del Sol». La llamaron «princesa inca» y fue certificada en 1946 en el consulado peruano de Nueva York como descendiente directa del último inca Atahualpa. Súmac y Vivanco se mudaron con la cantante boliviana, Cholita Rivero, a Estados Unidos en 1946 y llegaron a presentarse como un trío musical en un evento folclórico del Carnegie Hall en 1948. Fue recién en 1949, cuando Capitol Records descubrió a Súmac en una presentación en Nueva York, para luego firmar un contrato con ella y cambiar su seudónimo a «Yma Sumac», convirtiéndola en una solista.

Murió en 2008, con 86 años, de cáncer colorectal”.