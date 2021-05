Zamora y Rocha en la pelea por Culiacán. La lucha por Mazatlán, Guasave y Ahome

La contienda por Culiacán y el segundo debate entre candidatos a Gobernador que realizará el Instituto Estatal Electoral el 25 de mayo tendrán un peso cardinal para seducir a los indecisos que de acuerdo al cruce de datos que ofrecen las encuestas conforman una franja de entre el 10 y el 15 por ciento de la lista de sinaloenses en posibilidad de votar.

Reverso

Así es Sergio, si no pa’que

Manteniendo hasta el último el control de balón con que juega, el de Movimiento Ciudadano, y le va al América de pilón, Sergio Torres Félix le respondió en Twitter al Senador Heriberto Galindo el llamado a unirse a la candidatura para Gobernador de la alianza PRI-PAN-PRD. Le dice: “usted sabe perfectamente que Mario Zamora no va a ganar, no tienen con qué, a usted ya le quedan pocos días de Senador, todo mundo sabe que el PRI no va a ganar, el caballo naranja dará la sorpresa este 6 de junio. Vamos con todo, si no pa’qué. ¡Saludos!”