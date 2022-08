Zeppo Marx

Carrera como actor

En las primeras cinco películas de los Hermanos Marx, Zeppo aparece como un personaje recto, romántico y poco cómico, tras lo cual abandonó el cuarteto (Gummo ya había dejado la actuación antes de la entrada de los Marx en el cine). De acuerdo con un artículo periodístico publicado en 1925, Zeppo tuvo un papel en la comedia A Kiss in the Dark, de Adolphe Menjou, pero no se conoce qué clase de personaje tuvo en ella ni la importancia de este, ya que todas las copias del film se han perdido. A pesar de que Zeppo contaba con habilidades cómicas suficientes, incluso para sustituir a su hermano Groucho en algunas representaciones, y era conocido por sus chistes entre bastidores, nunca creó un gran personaje cómico que pudiese rivalizar con los de Groucho, Harpo y Chico.

Zeppo fue el último de los Marx en escoger su apodo y no hay ninguna certeza sobre el origen del mismo. Groucho Marx dijo en una ocasión que su hermano había escogido este apodo en referencia al zepelín, artilugio volador probado por primera vez hacia la fecha de su nacimiento. No obstante, la idea más aceptada es que su nuevo nombre era una referencia al de otro actor de vodevil de la época, conocido como Mr. Zippo, al que Herbert se parecía físicamente. Menos seguida es la historia que sugiere que durante la época en que los Hermanos Marx se hacían pasar por granjeros para evitar servir en la Primera Guerra Mundial, estos se llamaban entre sí con nombres de palurdo, como Zeke o Zeb, y que en este caso, Zeb acabó transformándose en Zeppo. En cualquier caso, la terminación del nombre artístico en “o” se hizo siguiendo el ejemplo de sus hermanos Groucho, Harpo, Chico y Gummo.