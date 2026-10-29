$!Alcaldesa de Culiacán entrega alimentos a familiares de pacientes en Hospital Civil

La Presidenta Municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, y personal del DIF Bienestar entregaron este jueves 100 platillos de comida caliente a familiares de pacientes en el Hospital Civil, como parte del programa ALAJIBUA.
La Presidenta Ramos Villarreal acudió la tarde del jueves al Hospital Civil para la entrega de alimentos.
La acción, mediante el programa de comedores comunitarios ALAJIBUA de DIF Bienestar, ofrece solidaridad y acompañamiento a las familias.
Desde inicios de 2026, el programa ALAJIBUA ha distribuido más de 8 mil platillos de comida caliente.
Estos se han entregado en los seis hospitales principales de la ciudad, brindando apoyo alimentario a quienes esperan la recuperación de sus seres queridos.
Junto al director general del Sistema DIF Bienestar Culiacán, Juan Pimentel Valdez, la Alcaldesa destacó que estas visitas representan una oportunidad para acercarse a las familias y escuchar sus necesidades.
“Nos acompaña todo el personal de DIF que se encuentra en las áreas principales de la administración, y es para atender a las familias, escucharlas. Muchas veces nos solicitan pañales, atención de consultas, algún tipo de terapia física o seguimiento en algunos hospitales”, explicó Ramos Villarreal.
Los 100 platillos entregados incluyeron machaca con verdura, frijoles refritos, queso fresco y tortillas. Se acompañaron de agua de jamaica, agua natural y café con leche, como parte de los apoyos alimentarios impulsados por la institución.
Durante la visita también participó personal de Trabajo Social, la Dirección Operativa, Administración y Finanzas, la Coordinación de Unidades y el Voluntariado del DIF.
Su propósito fue identificar las necesidades de las familias y dar seguimiento a gestiones relacionadas con medicamentos, terapias físicas, material quirúrgico, apoyos ortopédicos y alimentarios.
La presencia de estas áreas de DIF Bienestar Culiacán permitió ofrecer atención directa a los familiares.
Ellos, además de estar pendientes de la salud de sus seres queridos, enfrentan necesidades que requieren acompañamiento y apoyo institucional.