$!Alcaldesa de Culiacán entrega alimentos a familiares de pacientes en Hospital Civil

La Presidenta Municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, y personal del DIF Bienestar entregaron este jueves 100 platillos de comida caliente a familiares de pacientes en el Hospital Civil, como parte del programa ALAJIBUA.

La Presidenta Ramos Villarreal acudió la tarde del jueves al Hospital Civil para la entrega de alimentos.

La acción, mediante el programa de comedores comunitarios ALAJIBUA de DIF Bienestar, ofrece solidaridad y acompañamiento a las familias.

Desde inicios de 2026, el programa ALAJIBUA ha distribuido más de 8 mil platillos de comida caliente.