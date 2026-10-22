Asume Francisco Arturo Villaburu la presidencia de Cruz Roja Culiacán

La Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán, renovó este jueves su Consejo Directivo y Patronato para el periodo 2026-2028, con la toma de protesta de Francisco Arturo Villaburu Rodríguez como nuevo presidente, en sustitución de Ignacio Emilio Escobosa Serrano.

Al asumir el cargo, Villaburu Rodríguez señaló que la institución debe fortalecer su presencia y mantener la atención a la población ante el contexto que enfrenta la capital sinaloense.

“Culiacán enfrenta tiempos difíciles y es precisamente en momentos como estos cuando las instituciones que están al servicio de la sociedad adquieren una importancia todavía mayor. Hoy asumo este compromiso con la convicción de que Cruz Roja debe seguir siendo una institución cercana a la gente, presente cuando más se le necesita y dispuesta a ayudar sin distinción”, indicó.

Por su parte, Escobosa Serrano agradeció la confianza y el trabajo compartido durante su gestión, en la que destacó la apertura de la base sur de la Cruz Roja en Culiacán, con el objetivo de acercar los servicios de emergencia a la población.

“Desde el inicio teníamos presente la necesidad de acercarnos los servicios a las familias en ese sector; ver abrir sus puertas significó completar un esfuerzo compartido y ampliar nuestra capacidad de ayuda”, expresó.

El presidente saliente señaló que contar con esta base permite acercar la atención a los hogares y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

También reconoció el trabajo del personal médico y administrativo, paramédicos, socorristas, coordinadores y voluntarios, así como el respaldo de empresarios, donantes y ciudadanos que contribuyen al funcionamiento de la institución.

Al dirigirse a la nueva dirigencia, Escobosa Serrano deseó éxito a quienes asumirán la responsabilidad de dar continuidad a las labores de la delegación y atender las necesidades de la población.

“Quedan proyectos por continuar y necesidades por atender. Encontrarán aquí personas comprometidas y una comunidad dispuesta a ayudar”, manifestó.

Además, agradeció a su familia y a quienes lo acompañaron durante su gestión, y reiteró su disposición para seguir apoyando el trabajo de la Cruz Roja en Culiacán.