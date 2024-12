$!César se visualiza como futbolista profesional

“Me gusta mucho cuando juego o cuando salgo así de la escuela, me voy de mi casa, como y ya me voy para la cancha y juego un rato y ya me regreso como a las seis o siete y ya cuando llego me quedo jugando a la Play o llego y me baño y me pongo a jugar al Play”, expresa.

Para este 6 de enero, les pide a Melchor, Gaspar y Baltasar unos taquetes o un balón de futbol.

Edición 32

Este año, Noroeste realizó la campaña “Sé un Rey Mago” con el colectivo de buscadoras Sabuesos Guerreras, por lo que esta edición tendrá una dinámica distinta. Durante este mes se publicarán historias sobre niñas y niños pertenecientes a familias que han sido alcanzadas directamente por la violencia en Sinaloa.

Participe

Los juguetes que desee donar se recibirán en las instalaciones de Periódico Noroeste, ubicadas sobre la calle Ángel Flores, número 282-1 oriente, en la colonia Centro de Culiacán, o en el Café Yameto, en el mismo edificio. Para mayor información, puede contactar al número de teléfono 667 759 8100.