Con pase de lista recibe Gobernador al Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández

Debido a que la reunión con las y los Legisladores se extendió, el evento programado para las 11:00 horas en el Salón Gobernadores inició unos minutos tarde, con prisa el Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y el Gobernador Rubén Rocha Moya arribaron tomando sus lugares.

En el espacio, en filas ordenadas las y los Presidentes Municipales, empresarios, dirigentes de partidos, funcionarios estatales y otras personalidades se encuentran sentados y al fondo en una especie de corral sin acceso a los demás están instalados los medios de comunicación.

El evento llamado Participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública inicia con la participación y presentación del Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, quien agradece a las personas que asistieron a este encuentro, después el Diputado federal y presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco, toma el micrófono y empieza con su participación.

“Muy buenas tardes a todas y a todos, esta voz que escuchan es la voz de un legislador que ha estado recorriendo el país, persuadiendo e informando, y dándole cumplimiento a un derecho que tienen las y los mexicanos, el pueblo de México, la sociedad en su conjunto, no solamente quienes integran la clase política a través de los partidos políticos en el régimen democrático que tiene nuestro país, sino al pueblo en general a la sociedad en general y esta ocasión vengo acompañando con la voz más apagada al Secretario de Gobernación”, expresa.

El Diputado federal toma algunos de los minutos de su participación para explicar la iniciativa para extender la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública en México, destacando que la reforma constitucional se fue confeccionando en la Cámara de Diputados fue como complemento para garantizar a las Fuerzas Armadas Mexicana, como uno de los entes que mayor reconocimiento tienen por parte de la sociedad

Además para garantizar la operatividad y administración de las Fuerzas Armadas, ya que son coadyuvantes en la tareas de seguridad pública en el país.

El turno siguiente es para el invitado especial, el Secretario de Gobernación Adán Augusto López, quien sube al estrado e inicia su discurso agradeciendo al Gobernador Rubén Rocha Moya por recibirlo.

“Esto es la primera vez que se hace en la historia de la vida pública nacional”, señala.

Mientras emite su discurso el sonido de un teléfono se oye de fondo e interrumpe su participación a lo que el Secretario de Gobernación dice: “díganle que no estoy, que ahorita le contesto”, gesto que causa risa entre los presentes.

Luego entre su discurso comenta que para él y tanto para el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobernador Rubén Rocha Moya es el mejor gobernante.

“Nomás que no lo vayan a grabar esto, porque se van a enterar los otros 31, no lo vayan a ver”.

“Porque el lunes voy a ir a la Ciudad de México y después a Baja California y allá tengo que decir lo mismo”.

Los minutos no nada más los utiliza para contar anécdotas como cuando en internet vio una lancha y vino a comprarla, sino también para destacar el tema principal que fue la aprobación del período de las Fuerzas Armadas Mexicanas en las tareas de seguridad pública, decisión que dice fue acertada para el bien del país.

Concluye su discurso, y ahora sigue el Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya y empieza diciendo que no va a hablar mucho durante su participación.

“Yo no voy a hablar mucho, porque normalmente cuando eso dice uno, habla demasiado”, dice.

El Mandatario estatal inicia destacando que el 80 por ciento de los mexicanos sí aprueba y están de acuerdo con que los militares se encuentren en las calles.

Rocha Moya además resalta la disciplina militar, la cual dice es la que se requiere para la formación de los policías, que ahora son la Guardia Nacional, ya que ellos no son ni el Ejército, ni la Marina, sino policías, porque la tendencia es ir preparando civiles.

Destaca que en Sinaloa se han logrado bajar los índices de violencia y dice que no es por gracia del Espíritu Santo solamente, mientras se dirige al Obispo, sino también por la acción de los que están en la tierra, quienes luchan por tener una vida mejor.

A 10 minutos de discurso, el Gobernador inicia con el pase de lista presentando uno a uno a todos los presentes, ya que dice que no le gusta que estén en el anonimato.

“No me gusta que estén en el anonimato, voy a pedir, de aquí para adelante ya no voy a hablar, voy a pedir que se presenten todos los que están aquí, para que sepas tú como compusimos la convocatoria, le voy a pedir primero a los Presidentes Municipales, está bien, empezamos”, señala.

El que inicia es el Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas y así continúa la larga lista, y uno por uno van mencionando su nombre, entre ellos, algunos hacen comentarios sobre sus municipios y destacan lo mejor.

Pero también hay otros que aprovechan para expresar el apoyo al Secretario de Gobernación, como la Presidenta Municipal de Navolato, Margoth Urrea, quien lo invita a dar un rondín, ya que está muy bonito su municipio.

“Es un rondín el que hay que hacer, hablando de seguridad, ¿veradad Margoth?”, interrumpe el Gobernador.

El que no desaprovechó los segundos para la presentación fue el Presidente Municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, quien promociona el puerto como uno de los mejores destinos turísticos para visitar.

De repente termina la ronda de Presidentes Municipales, y el Gobernador olvida presentar al Presidente Municipal de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, pero enmienda el error, diciendo que ya le tocó presentación doble.

“Yo a todos les dije ya, que cualquiera que quiera decir una cosa, nomás una grosería no, plantéenle cualquier cosa, a mí no, es con él (Adán Augusto López Hernández)”, dice el Mandatario estatal.

Mientras continúa la presentación con rectores de universidades, de directivos y dueños de comunicación, así como destacados empresarios sinaloenses, entre ellos los dueños de Casa Ley y Grupo Panamá, así como Salud Digna.

Luego sigue el turno de un empresario de Guasave, Alejandro Terminel Rojo, quien expresa abiertamente que él asistió solamente para conocer al futuro Presidente de México.

“¿De dónde vienes tú Alejandro?”, “De Guasave”, le contesta el empresario al Gobernador.

¿No eres papero de casualidad?, le sigue cuestionando el Mandatario estatal, “¿qué eres? a ver, dime”, a lo que le contesta el empresario: “Nomas vine a conocer al futuro Presidente”.

“Por favor los medios no vayan a tomar nota de eso”, dice entre risa el Gobernador.

La larga lista de presentación sigue y sigue, entre los invitados se encuentra un ex funcionario estatal, el ex Secretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, poco a poco avanza el micrófono a su sitio, ahora ya no se encuentra de aquel lado de los funcionarios, sino del lado de los invitados.

Llega el micrófono a su mano y se pone de pie: “Héctor Melesio Cuén, coordinador “Que siga López”, bienvenido señor Secretario”, dice.

“Ahora les voy a decir, ha sido el tema, no sé si mandaste algunos periodistas, ah bueno pues, acá, oiga y este lo apoya aquí el PAS y Héctor Cuén, y Héctor Cuén, oye a mí ya me tienen hasta, al rato le van a preguntar también, hay que irse preparando como está el asunto, Héctor Cuén pues sí, lo que les ha dicho es que es un ciudadano, que quiera y pueda, y este es un ciudadano que tiene una fuerza política importante y quiere apoyar al que quiera”, señala el Gobernador después de la participación de Cuén Ojeda.

Luego es interrumpido por el Secretario de Gobernación que dice: “Así todos están a gusto”, comentario que suelta la carcajada de todos los presentes.

Ya para culminar, el Gobernador explica el porqué de su pase de lista, diciendo que es una costumbre porque es maestro, pero que normalmente en eventos muy grandes no lo hace.

“Entonces me interesa mucho que se sepa quienes vinieron, quienes están aquí y a quienes hay que agradecerles”, culmina.