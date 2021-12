$!Cuesta de enero y ahorro, aquí unos tips para que el dinero rinda

En diciembre es común que la ciudadanía tenga más dinero de lo que hay el resto del año: aguinaldo, primas, cajas de ahorro y demás recursos que se reciben, pero ¿cómo usar de la mejor manera ese excedente? ¿Cómo llegar a enero con dinero? Ana Alejandra Ibarra Ruelas, asesora financiera, explicó que es posible eliminar la cuesta de enero por medio del hábito del ahorro por medio del sistema 50-20–30.

“En México la gente no ahorra, el 86 por ciento de los mexicanos no vamos a tener dinero en nuestro retiro”, señaló la experta, de ahí la necesidad de empezar a cuidar el dinero lo más pronto posible, sumado a que ahorrar no es suficiente, sino saber en dónde para que ese dinero tenga rendimientos, de hacerlo, indicó, no existirá más la cuesta de enero.

El sistema 50-20-30 consiste en apartar el 50 por ciento del total de ingresos de una persona para lo básico indispensable, es decir, la renta, servicios y demás gastos fijos, de tal manera que si una persona recibe 10 mil pesos al mes, cinco mil de ellos deben estar destinados a estos pagos.

El otro 20 por ciento se deben canalizar a dividirlo en 10 y 10 por ciento, lo que Ibarra Ruelas llamó el fondo de emergencias y el yo del futuro, para cuando surja un imprevisto y construir un fondo para tener recursos cuando las personas se retire, es decir, ese 10 por ciento no se toca, se invierte y los intereses se reinvierten.

“Se ponen en fondos distintos porque son necesidades distintas, el fondo de emergencia debes tener acceso a ese dinero todo el tiempo, no puede estar en el banco porque en el banco pierde valor con la inflación, se necesita liquidez para el fondo de emergencia, pero que no esté nada más perdiendo valor en el banco”, detalló.