El Rector Jesús Madueña encabeza los festejos del 64 aniversario de la Facultad de Agronomía de la UAS con Encuentro de Egresados, la Expo Empresas y más de 160 convenios con sectores productivos

La Facultad de Agronomía Culiacán, una de las más emblemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) celebró su 64 aniversario como formadora de profesionistas que contribuyen al desarrollo de la entidad y lo hizo con su Primer “Encuentro con Egresados” y “Expo Empresas” y la firma de 160 convenios de colaboración con el sector empresarial como parte de sus festejos.

“Hoy por hoy somos un referente nacional en esta área del conocimiento, pues aquí tenemos un espacio de docencia, investigación y vinculación que ha sabido mantenerse siempre a la vanguardia (...) eso es algo de lo que nos sentimos sumamente orgullosos”, manifestó el Rector doctor Jesús Madueña Molina al encabezar los eventos.

El Rector felicitó a la planta académica, de investigadores, personal administrativo, de intendencia, de campo y al director, doctor Jacobo Enrique Cruz Ortega, a los egresados y estudiantes por hacer de Agronomía una Facultad de excelencia y por realizar la Expo-Empresas y el Primer Encuentro con Egresados donde se abordarán temas como emprendimiento, empleabilidad, prestación de servicios y prácticas profesionales.

El Rector agradeció a las instituciones y empresas por ser parte del desarrollo de la Universidad y de esta Facultad y por su confianza al firmar 160 convenios, así como el respaldo mostrado al adoptar aulas en un acto de empatía que habla de su aprecio por la educación y la juventud.

Madueña Molina, acompañado del director de la Facultad, se reunió con egresados y empresarios interesados en coordinarse con la Universidad para apoyarla, y como ejemplo de ello donaron equipos de cómputo a la Facultad.

“Esta es una ayuda que llega en muy buen momento, pues atravesamos por una situación especialmente compleja, atravesamos un tiempo en el que la incertidumbre financiera pone en riesgo la viabilidad misma de la institución”, manifestó al referirse al tema de la Reingeniería Financiera donde propuso priorizar el interés colectivo y el futuro de las actuales y futuras generaciones de estudiantes y trabajadores.

El director de la Facultad, doctor Enrique Jacobo Cruz Ortega, compartió el orgullo que siente por la Universidad y por su Facultad, y consideró que el Primer Encuentro con Egresados y Expo Empresas se mantendrán mientras sigan creyendo en la institución.

El doctor José Refugio García Quinteros, director de Laboratorios Agrolas, a nombre de los egresados expresó el cariño y agradecimiento que le tienen a su Facultad de Agronomía y anunció el compromiso formal de varios egresados, muchos de ellos empresarios, de sumarse al programa “Adopta un Aula” para darle mantenimiento y las condiciones de equipamiento que permita a los docentes y alumnos tener un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje.

Como parte de los festejos se entregó reconocimiento a empresas que se vinculan con la Facultad como Grupo Aldenor, Maquinaria del Humaya, Bioproductos Agrícolas, Netafim, y Laboratorios Quiver cuyos directores y representantes externaron un reconocimiento a la UAS por formar a los jóvenes con calidad.