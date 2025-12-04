$!En Culiacán, familias sin hogar viven desde hace dos semanas en un predio de Montesierra; denuncian amenazas y piden apoyo

Durante este jueves, familiares se manifestaron en el Ayuntamiento de Culiacán para solicitar al Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil regularizar los predios para que les sean vendidos.

Afirman que no forman parte de ningún movimiento organizado y que cada familia llegó por su cuenta, buscando un espacio donde habitar.

Las personas asentadas señalaron que llegaron al lugar al no tener dónde vivir, algunas tras vivir de renta y otras huyendo de situaciones de violencia familiar o desplazamiento forzado.

Desde hace dos semanas, alrededor de 50 familias sin vivienda, entre ellas madres solteras, adultos mayores y personas desplazadas por la violencia, habitan un predio contiguo a la Primaria Lázaro Cárdenas, en la Colonia Montesierra de Culiacán.

Elizabeth, una de las manifestantes, explicó que el grupo se ha formado en el propio terreno.

“Lo queremos no regalado, que nos los vendan, que nos los vendan, no importa. Somos personas trabajadoras y no buscamos nada regalado. Queremos que nos vendan un espacio que vaya a ser de nosotros una casa para nuestros hijos”, explicó.

“Ahorita decimos que ya somos familia, aquí tengo la prima, la tía, que mi abuelita, pero son de que ahí mismo nos conocimos, pues todos venimos de diferentes colonias”.

“Bueno, sí hay un señor que viene de Chihuahua. No sé, de dónde también por la violencia de allá, que aquí se la ha llevado rentando toda su vida y ahorita escuchó. Haz de cuenta que... se metió uno, el otro, el otro; no tenemos líder, no tenemos nada. Todo fue de que: tú viste, yo pasé y vi y fui a ver que aquí hay terreno, están invadiendo, yo los apoyo porque yo necesito y ocupo un pedazo para mí”, dijo.

Desde que se instalaron, dijo, han enfrentado discriminación, insultos y amenazas.

Señalaron que por las noches han recibido visitas de hombres armados que intentan intimidarlos para que se retiren, además de un mensaje intimidatorio que llegó la noche del miércoles en donde les advierten que quemarán las chozas improvisadas en las que duermen si no se retiran.

“Nos han hecho amenazas, han mandado mensajes, hay un número que mandaron a una persona amenazas donde dijeron que se salieran, con groserías, si no iban a quemarnos, sin importarle que haya niños”, señaló Karely, otra de las manifestantes.