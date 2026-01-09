https://www.noroeste.com.mx/binrepository/910x512/71c0/768d512/none/12707/SMFK/detalle_1-12275203_20260109180311.jpg

Culiacán | Noticiero

#EnVivo | Este viernes A Detalle: Envió su ubicación a su familia y la Marina lo rescata en Concordia

Dale un repaso a los temas que forman parte de la conversación pública de Sinaloa