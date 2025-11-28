28 noviembre 2025
Culiacán
Cobertura
#EnVivo | Transmisión especial desde el Congreso de Sinaloa por el Cuarto Informe de Gobierno de Rubén Rocha Moya
Repasa los detalles de la comparecencia del Mandatario estatal ante diputadas y diputados locales
Noticiero Noroeste
28/11/2025 08:36
28/11/2025 08:36
Transmisión especial desde del Congreso del Estado por el Cuarto Informe de Rubén Rocha Moya.
#Congreso de Sinaloa
#Gobierno de Sinaloa
#Informe de Gobierno
#Cobertura
#Noticiero Noroeste
#En Vivo
#Rubén Rocha Moya