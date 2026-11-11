$!Hay más de 30 aspirantes a la coordinación de Culiacán por Morena

Más de 30 personas buscan encabezar la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación de Morena en Culiacán, informó el dirigente estatal del partido, Édgar Barraza Castillo. El líder morenista señaló que la cifra fue confirmada por la coordinadora estatal, Imelda Castro Castro, quien recientemente sostuvo una reunión con algunos de los perfiles que han manifestado su interés en participar en el proceso interno rumbo a las elecciones de 2027. En ese encuentro participaron seis personas que han hecho público su registro en el proceso: Serapio Vargas, Tere Guerra Ochoa, Jesús Ibarra, Rubén Miranda, Alonso Ramírez y Merary Villegas, quien no pudo asistir debido a sus actividades legislativas en la Cámara de Diputados.

“Estuvimos viendo quién hizo público el tema de sus aspiraciones y fue así como convocamos a compañeras y compañeros. Ya después nuestra coordinadora nos indicó que eran más de 30”, señaló. Barraza Castillo dijo que no cuenta con el listado completo de los aspirantes, pues los registros corresponden a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. “Yo no tengo ese listado, es la comisión nacional de elecciones en su caso, tal vez la comisión optó por compartirla con la coordinadora, pero no tengo yo el listado, la verdad, y sería muy aventurado decir el nombre de algún compañero o compañera”, comentó.



