Lanzarán próximamente en Elota la campaña ‘Únete’ para erradicar de la violencia contra la mujer

LA CRUZ._ Este 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, arrancará la campaña “Únete”, que contempla 16 días de activismo con diversas actividades orientadas a concientizar y promover una vida libre de violencia para todas las mujeres y niñas, en el municipio de Elota.

Este programa será impulsado por el gobierno local, a través de su instituto de las Mujeres (IMME).

La primera actividad contempla la iluminación de los edificios públicos y un tributo a las mujeres que ya no están, además de un concurso de canto con canciones inéditas referentes a la eliminación de la violencia de género, charlas, talleres y conversatorios.

Mientras que el cierre de la campaña se llevará a cabo el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, con una caminata y una tardeada musical de 17:00 a 20:00 horas en la plazuela municipal “Miguel Hidalgo”.

La directora del IMME, Rosa Elva Ponce Acosta, destacó la importancia de sumar esfuerzos como sociedad para eliminar todo tipo de violencia.

“A todas las mujeres, de parte del Instituto Municipal de las Mujeres, decirles que no están solas, que cuentan con nosotros en la lucha. En todas las actividades que podamos ayudar, estamos para servirles”, expresó.

El IMME ofrece asesoría gratuita psicológica, jurídica y de trabajo social, y se encuentra ubicado en calle Leyes de Reforma, a un costado de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con horario de atención de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.