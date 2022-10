Mario Zamora votaría a favor de dictamen modificado que pone como plazo el 2028 para que el Ejército deje las calles

El Senador Mario Zamora Gastélum votaría a favor del dictamen modificado que propone poner como límite el 2028 para que el Ejército realice labores de seguridad pública en las calles, informó en entrevista con Noroeste.

“Si los senadores de la mayoría aceptan este nuevo dictamen, nosotros vamos a votar de manera responsable, comprometida con la gente, a favor. Si no aceptan las modificaciones, y quieren dejar el dictamen como originalmente llegó en esa política que, se ha dicho mucho de ellos no moverle ni un punto, ni una coma, no contarán con mi voto, mi voto será en contra”, informó el Senador.

Zamora Gastélum participó en la elaboración del nuevo dictamen que someterían a votación en el Senado de la República y que, en caso de ser aprobado, sería regresado a la Cámara de Diputados para votación.

“Lo que hoy, si es que la mayoría así lo reconoce y lo acepta, estaríamos votando un dictamen totalmente distinto al que llegó”, afirmó.

“Hoy por hoy está claro, como el Gobierno no cumplió, no hizo lo que tenía que hacer, ni compartimos su política de seguridad pública, no fortaleció las policías municipales y estatales, pues no puede retirar a los más de 100 mil elementos de las Fuerzas Armadas de un día a otro que hoy están en la calle”, expresó Zamora Gastélum.

Las modificaciones que propusieron son que haya una evaluación cada seis meses en los que pueda participar la sociedad civil para determinar en qué regiones o entidades ya no es necesaria la presencia del ejército en labores de seguridad pública.

“Por ejemplo, desde ya, desde la primera evaluación, si aparece que en Yucatán ya no es necesario que las Fuerzas Armadas estén en labores de seguridad pública, bueno, pues dejarían ya Yucatán y, a lo mejor, o se van a los cuarteles, o se van a otro estado donde sí los requieran como Guanajuato, o Michoacán, por citar un ejemplo”, expuso.

También tendrán que auditar los procesos, así como la inclusión de recursos en el Presupuesto 2023 para un fondo especial cuya finalidad es fortalecer a las policías municipales y estatales.





¿El Fortaseg o lo que era el Fortaseg?

Un fondo nuevo, que se dotará de recursos tanto federales, como estatales y municipales para que los gobernadores y los alcaldes dejen de poner pretexto y se hagan cargo de la seguridad pública, no nada más dejarle toda la responsabilidad a los militares.

Otra modificación incluye que todos los elementos de las Fuerzas Armadas que vayan a participar en labores de seguridad pública tengan que acudir primero a un curso de derechos humanos, que por no tienen por su formación original.

También la comparecencia de los secretarios de la Marina, y de la Defensa Nacional en los avances de los resultados.

“Prácticamente todo lo que la sociedad hizo saber, se está incluyendo”, dijo Zamora Gastélum.

“Esto que ha venido pasando desde hace varios años de utilizar a las Fuerzas Armadas en una labor, que yo comparto que no les corresponde, que las circunstancias los llevó a ello y hoy porque este gobierno y también otros no cumplieron en fortalecer las policías municipales y estatales, no tenemos más alternativa porque de lo contrario, la sociedad civil quedaría desamparada”.