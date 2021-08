El Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, señaló que el empresario que se niegue a cumplir con los nuevos requisitos de salubridad, como el obtener el certificado de confianza, de totalidad de empleados vacunados, o de pedir la carta de vacunación, sus negocios será expuestos públicamente.

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, el Alcalde respondió a los líderes camarales que lo han criticado, aclarando que no se tomarán en cuenta para futuras decisiones o iniciativas.

Estrada Ferreiro dijo que a partir de hoy se pedirán certificados de vacunación a antros y centros nocturnos y desde el lunes a restaurantes.

Y aunque no quiso dar un plazo para hacer las exigencias que en algún momento serán obligatorias, sí explicó que quien se oponga será sancionado.

“... quien abiertamente se oponga, así con esas palabras, a cumplir con las medidas que estamos sugiriendo, va a haber un momento que va a haber sanciones y una de ellas es publicar que tal restaurante, su propietario, se niega a dar seguridad al público a través de la vacuna a sus empleados. Yo creo que eso no les va a gustar”, dijo.

“No voy a adelantar fechas, ni plazos (de prórroga), porque no quiero que se sientan atosigados y que estamos hostigando, no es hostigamiento, es una invitación que estamos haciendo, lo he dicho muchas veces y no quiero provocar enfrentamiento alguno, y si mencioné a los líderes, ellos dicen líderes, pero ya me dijeron mucho restauranteros que no los representa, entonces no tiene caso estar peleando con ellos”.

Estrada Ferreiro recalcó que no es su intención generar polémicas ni tener enfrentamientos, pero se refirió a los líderes de cámaras que lo critican.

“... si no tienen un lider que los represente para defender sus derechos y no para atacar al gobierno, por cosas que tenemos que hacer por obligación constitucional, pues simplemente no los vamos a tomar en cuenta, vamos a tener que hacer las cosas por nuestra cuenta, con base en la Constitución”, dijo.

“Nada nos lo impide, pero queremos consensar, queremos platicar, queremos conciliar, queremos hablar con todos y explicarles y no solo atacándonos, que son ocurrencias, que son tonteras, que son estupideces, porque no los vamos a tomer en cuenta y asumiremos que todos los afiliados están de acuerdo con su líder y entonces no los vamos a tomar en cuenta a las personas”.