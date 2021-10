En su primer mensaje como Gobernador Constitucional, Rubén Rocha Moya reconoció la labor de su antecesor Quirino Ordaz Coppel y destacó que a su vez éste fuera acompañado por su esposa Rosa Icela Fuentes Chávez, y sus hijos Silvana, Quirino y Santiago.

“Es un acto de civilidad que en los hechos yo valoro mucho, porque creo haber recibido bien las cosas. Me he enterado de lo que hay, a lo mejor hay muchas otras cosas que no sé (...) pero esencialmente el gobierno se nos ha entregado con orden, eso lo valoro mucho”, dijo el Gobernador.