$!Urge fortalecer a la policía cibernética ante crecimiento de delitos digitales: Olimpia Melo Coral desde Sinaloa

Melo Coral señaló que, así como crecen las dinámicas de comunicación y comercio en línea, también aumentan los riesgos asociados al uso del espacio digital, entre ellos fraudes, extorsiones, violencias digitales y otras conductas que requieren atención especializada.

La activista y creadora de la Ley Olimpia en México, Olimpia Melo Coral, advirtió que el comercio y la interacción virtual continúan expandiéndose con rapidez, lo que ha incrementado la incidencia de delitos digitales y exige la existencia de cuerpos policiacos preparados para enfrentarlos.

Subrayó que esta realidad obliga a fortalecer la capacidad institucional del Estado para responder adecuadamente.

Explicó que el Congreso puede abonar en este proceso mediante reformas que integren formalmente una unidad de policía cibernética dentro de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

Añadió que esta estructura permitiría contar con personal entrenado y con atribuciones claras para prevenir, investigar y atender las denuncias relacionadas con delitos que ocurren en entornos digitales.

La activista destacó que en el proyecto de Presupuesto 2026 se contempla la creación de nuevas plazas y el fortalecimiento de la policía cibernética, lo que calificó como un paso necesario ante el incremento de casos reportados en los últimos años.

Afirmó que la asignación de recursos permitirá robustecer las capacidades técnicas, operativas y de seguimiento de esta área, cuya labor se vuelve cada vez más relevante en la vida cotidiana de la población.

Melo Coral reiteró que la expansión del espacio virtual exige instituciones acordes a la magnitud del fenómeno y que el fortalecimiento de la policía cibernética es indispensable para garantizar atención oportuna y especializada a víctimas de delitos digitales.