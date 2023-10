CIUDAD DE MÉXICO.- Un total de 121 serpentineros integran el círculo de 200 o más victorias en la historia del Big Show. Uno de ellos, un esforzado Tim Wakefield, durante dos campañas con los Piratas de Pittsburgh y 17 en la nómina de los Medias Rojas de Boston.

El especialista en bola de nudillos y en principio reclutado como primera base colegial por los Piratas en la octava ronda en 1988, murió a los 57 años de cáncer cerebral. Ayudó a los “Patirrojos” a ganar las Series Mundiales de 2004 y 2007.

En 2002, el piloto Grady Little se apartó del guión establecido para los cerradores que supone brazos de 90 millas-plus, convirtiendo a Wakefield en un taponero que aportó 15 rescates.

En semanas recientes, también fallecieron el estelar tercera base de los Orioles de Baltimore, Brooks Robinson, el ex jugador y ex mánager de ascendencia mexicana, Pat (Patricio) Corrales y el ex jardinero que recuerdan en Ciudad Obregón, Jerry Turner.

EN vísperas de las series de comodines se abrieron tres vacantes en el rubro de la estrategia, más otra que se conoció tres días antes de la caída del telón en Grandes Ligas, en San Francisco, con el despido de Gabe Kapler.

Destaca el retiro de Terry Francona, quien llegó en 2013 a Cleveland con el encargo de poner fin a la sequía de un título en Serie Mundial que data de 1948, quedando demasiado corto, eliminada la tribu en tres ocasiones por los Yanquis de Nueva York.

Con una extensa trayectoria que inició en 1997 con los Filis de Filadelfia y que lo encumbró poniendo fin a la “maldición del Bambino” en Boston en 2004, para repetir en 2007, en los clásicos de otoño en que los Medias Rojas se impusieron a Colorado y Houston, respectivamente, Francona se fue aquejado por serios quebrantos en su salud, a los 64 años.

Los otros equipos que buscan estratega son: Mets de Nueva York, decepcionados del cotizado Buck Showalter y los Angelinos de Anaheim que el lunes cortaron a Phil Niven (73-89), quien estuvo al frente desde junio de 2022 (46-60).

UN día como hoy, en 1954—La famosa actriz Marlyn Monroe anuncia su separación del célebre Yankee, Joe DiMaggio, a quien acusa de “crueldad mental”, durante un matrimonio de 9 meses.

En 1969 - La Major League Baseball celebra sus primeros juegos de campeonato de liga. En la Liga Nacional, los Mets de Nueva York vencieron a los Bravos de Atlanta, 9 -5, y los Orioles de Baltimore derrotaron a los Mellizos de Minnesota, 4x3, en la Americana.

**“La motivación es algo que nadie más puede darte. Otros pueden ayudarte a motivarte, pero básicamente debe venir de ti y debe ser un deseo constante de dar lo mejor de ti en todo momento y bajo cualquier circunstancia”.- Joe DiMaggio.

EN seguidillas.- En Japón, en la recta final del rol regular, Roberto Osuna consiguió el martes su vigésimo sexto rescate y redujo su efectividad a 0.94, rindiendo a la causa de los Halcones de Softbank... Jonathan Aranda se ponchó como emergente en su primer turno de postemporada con los Rays de Tampa Bay que, tras ser blanqueados por los Rangers de Texas, hoy se juegan la vida en casa... Los Mellizos de Minnesota, que ayer doblegaron a los Azulejos de Toronto, no ganan un playoffs desde 2002, en cinco batallas a los Atléticos de Oakland en serie divisional... El ligamayorista Humberto Castellanos y el toletero cubano Félix Pérez, novedades de ayer en las prácticas de los Charros de Jalisco.