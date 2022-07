Adrián Beltré tras los

CIUDAD DE MÉXICO.- El mánager de los Diamondbacks de Arizona, Torey Lovullo, considera poco probable un regreso a mediano plazo del pítcher Humberto Castellanos (3-2, 5.68), cuyos dolores en el codo derecho persisten y con ello las posibilidades de que le prolonguen su estancia en la lista de lesionados.

Castellanos no lanza desde el 31 de mayo cuando abandonó en una jornada frente a los Bravos de Atlanta (4.2 Ip, 7h, 5c) y lo que pintaba para 15 días en el taller de reparaciones, se extendió a la de 60 que ya son palabras mayores.

Otros lanzadores mexicanos en situación similar a la del jalisciense, usted los conoce: el zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, Víctor González, y los todavía novatos, Manuel Rodríguez (Cachorros) y Daniel Duarte, que en 2022 debutó con los Rojos de Cincinnati.

Pero no son los únicos. Luis Cessa (3-1, 6.68) también se encuentra convaleciendo de una distensión muscular en la espalda, desde el 7 de julio, después de abandonar temprano en el juego uno de una doble confrontación con los Piratas de Pittsburgh.

La gran diferencia es que el relevista de los Rojos ya empezó a tirar la semana pasada en terreno plano y lo que sigue sería una o dos asignaciones de rehabilitación en sucursales.

TRES de tres: El ex bigleaguer Fernando Salas (1-3, 17sv, 5.54) compila 1-0, 9 rescates y 0.00 en carreras limpias, en sus pasados 10 relevos en el bullpen de los Olmecas de Tabasco. Su pcla se disparó debido a tres tropiezos en los que solo tiró un tercio de inning.

Otrora prospecto de los Rockies y jonronero en Corea del Sur, Roberto Ramos apenas promedia .244, pero con 7 palos de vuelta entera y 13 empujadas en 14 juegos para los Diablos Rojos que toman impulso para convertirse en el “caballo negro” de los playoffs.

En el último tramo del rol regular 2022, la mayoría de los lanzadores de la Liga Mexicana tienen efectividad superior a 4.00 y, en contraparte, entre los 10 de la fama a la ofensiva, aparecen cinco trabajando la línea de los .400 y en el balance, los “mágicos .300” echan montón.

UN día como hoy, en 1987: En la noche de clausura de la temporada, Nelson Barrera impone con un jonrón marca de carreras remolcadas por un mexicano en la campaña (134) y los Diablos Rojos vencen 6-4 a los Piratas de Campeche.

El lunes 26 de julio de 1999: Los Diamondbacks de Arizona traen de las menores al bateador mexicano Erubiel Durazo, de 25 años, para reemplazar en la primera base a Travis Lee. Durazo Batearía .329 con 11 jonrones y 30 impulsadas en 52 juegos.

**“El que no le tira a la bola no tiene derecho a batear”.- Héctor Espino.

EN seguidillas.- Síganlos esta semana: el jueves, en el Minute Maid Park de Houston, José Urquidy (9-4, 3.93) nuevamente contra los Marineros de Seattle y al día siguiente, en Denver, Colorado, otro episodio de la zaga Julio Urías (9-6, 2.72) versus Rockies en el actual ciclo... Luis González (.283, 3jrs., 27cp) le ha bajado a los decibeles como revelación de los Gigantes de San Francisco, pero sigue siendo de gran utilidad para el piloto Gabe Kapler... En República Dominicana se tomarán un respiro en el próximo proceso del Salón de la Fama de Cooperstown, pero para 2023-2024 dan por hecho que el ex tercera base Adrián Beltré será electo. No así quien lo acompañará en las boletas, Bartolo Colón, a quien no le alcanzará retirarse como el máximo ganador entre los latinos.