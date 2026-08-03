Sabemos que Sinaloa respira béisbol en cada esquina, pero lo de Ahome es cosa aparte. El municipio es el semillero por excelencia de peloteros y registra la mayor cantidad de ligamayoristas en la historia del estado. Los que somos fanáticos del Rey de los Deportes seguimos de cerca, a través de nuestra casa de apuestas deportivas favorita , el desempeño de los jugadores locales, por lo que estamos al tanto de las hazañas de Andrés Muñoz y compañía en los diamantes de la Gran Carpa. El tener tantos beisbolistas de tan alto nivel no es casualidad. Más bien, es producto del trabajo bien realizado y de la gran calidad de los circuitos infantiles locales, así como de la exigencia técnica de las categorías de desarrollo. Y, por supuesto, los cazatalentos de las Grandes Ligas lo saben, por lo que monitorean de cerca los torneos regionales en suelo ahomense buscando detectar el talento lo antes posible, pues además de ser buenos beisbolistas, son atletas con grandes condiciones físicas y con una resistencia óptima para el béisbol que se juega actualmente. De acuerdo con OnlineSportsBetting.net , referencia en el mundo de los deportes, la reputación de un semillero como Ahome se mide no por el talento de una joya, sino por la consistencia en la producción de atletas de élite. Ahome cumple con creces esta característica, pues cuenta con 11 peloteros que han llegado a Grandes Ligas y cientos más jugando al más alto nivel dentro del profesionalismo.

Teodoro Higuera: El zurdo de Los Mochis que conquistó La Gran Carpa

Teodoro Higuera es, sin duda, el talento más grande que ha salido de la región. Aquella temporada de 1986 fue espectacular en todos los sentidos. Veinte victorias, 207 ponches en 248.1 entradas, 15 juegos completos, ERA de 2.79, ERA+ de 156 y segundo en las votaciones por el Cy Young, solo por detrás de un talento generacional como Roger Clemens. El zurdo solo vistió la franela de los Cerveceros de Milwaukee y con ellos tuvo una carrera memorable, que se vio frenada por las lesiones. Entre 1986 y 1988 vimos el clímax de su poderío, convirtiéndose en uno de los lanzadores mexicanos más dominantes de todos los tiempos junto al gran Fernando Valenzuela. Durante esos tres años tuvo un ERA de 3.06 en 737.1 entradas y su WAR acumulado fue de 23.1, números que lo colocaron entre los mejores lanzadores de la generación.

Andrés Muñoz: La potencia y el fuego de un cerrador de élite

Hoy podemos decir sin temor a equivocarnos que el nacido en Los Mochis es uno de los cinco mejores cerradores de la Gran Carpa. El Plebe debutó en 2019 y desde 2023 es el taponero oficial de los Marineros de Seattle, equipo con el que se ha consolidado como uno de los brazos más potentes de la liga. Su recta ha alcanzado las 100 mph en múltiples ocasiones y su promedio de ponches es uno de los mejores en la MLB, pues acumula 412 chocolates en 296.2 entradas de trabajo. Recientemente superó a Aurelio López en la lista de salvamentos y está próximo a convertirse en el tercer lanzador nacido en México en romper la barrera de los 10 rescates en las Grandes Ligas. De mantener su nivel, Andrés Muñoz está llamado a convertirse en el mejor cerrador nacido en México.

Dennys Reyes: La longevidad y la consistencia del Big Sweat

Lograr una carrera de 15 temporadas en las Grandes Ligas representa un mérito enorme y eso es algo de lo que Dennys Reyes puede presumir. Debutó con los Dodgers de Los Ángeles y, aunque se convirtió en un trotamundos de la MLB vistiendo 11 franelas, vivió su mejor etapa con los Mellizos de Minnesota. El zurdo nacido en Higuera de Zaragoza fue un relevista de batalla que trabajó poco más de 700 entradas en su carrera, y aunque sus números nunca fueron dominantes, sí fueron consistentes, lo que le permitió terminar su carrera con un ERA+ de 106, lo que significa que, estadísticamente hablando, fue un 6% mejor que los lanzadores promedio de su generación.

La rotación de serpentineros locales

En Los Mochis, la tradición de lanzar arranca desde la cuna y por eso se entiende que varios serpentineros locales hayan llegado al máximo circuito. Cada uno de los serpentineros ahomenses jugó en una época distinta, pero todos aportaron su granito de arena para que la reputación local se consolide en todo el país. ●Chico Escárrega: Una carrera muy breve, pero nadie le quita el honor de ser el primer brazo nacido en Los Mochis en debutar en la MLB. Jugó solo una temporada y participó en 38 encuentros en los que permitió 30 carreras limpias en 73.2 entradas de trabajo para dejar su ERA en 3.67. A pesar de lo breve de su participación, logró acumular un WAR de 1.0 para los White Sox. ●Rosario Rodríguez: Otro mochiteco que logró llegar a las Grandes Ligas. Participó en 34 juegos a lo largo de tres temporadas en las que trabajó 30 entradas con un ERA de 4.80. ●Luis Ignacio “Chicote” Ayala: A lo largo de 9 temporadas, vio acción en 534 encuentros, dejando su récord en 38-47, con 19 salvamentos y 367 ponches en 554 entradas. ●Luis Gastelum: Debutó hace apenas unas semanas y, por ahora, solo ha visto acción en 9 encuentros. El novato tiene un récord de 1-1 con los Cardinals y buscará consolidarse en el máximo circuito. Tiene tan solo 24 años, por lo que buscará tener una carrera prolongada.

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