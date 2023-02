CIUDAD DE MÉXICO._ Los Nacionales de Washington incluyeron en su lista de invitados fuera de róster al pítcher Gerardo Carrillo, quien nunca ha tirado en clase AAA y que el pasado ciclo debutó con los Charros de Jalisco (0-1, 3.86).

El nativo de Guadalajara es el tercer legionario azteca en el campamento de los Nacionales y el cuarto que estuvo en la LMP en el recién finalizado ciclo, tres de los Tomateros de Culiacán: Joey Meneses, Scott Garrett y el panameño Alberto Baldonado.

Además del relevista Víctor Arano que no reportó a los Yaquis de Ciudad Obregón y que no obstante sus buenos oficios en Grandes Ligas no ha podido establecerse debido a su proclividad a las lesiones

LOS Tecolotes seguirán siendo anfitriones en Tamaulipas y Texas, con el nombre de batalla que data de la temporada de 1985, el ingenioso “Dos Laredos” distintivo de una franquicia que en 1976 llegó de Tabasco.

Han sido 46 años de altas y bajas, como todo en la vida, incluida sus salidas del circuito después de las temporadas de 2003 y 2010, con dos momentos climáticos: los campeonatos de 1977 y 1989.

Su retorno de 2018, vía Águila de Veracruz, no parecía promisorio de la mano de los Mansur, José Antonio e hijos, que gustan de las mudanzas abruptas, pero irían camino a una estabilidad similar a la de los setenta, ochenta y noventa.

OBSERVACIONES: Tras un séptimo día ausente de los entrenamientos de los Azulejos de Toronto, el receptor Alejandro Kirk que espera el nacimiento de su primer hijo, sería baja de México para el Clásico Mundial. Así lo dio a entender ayer el mánager del club canadiense, John Schneider.

Brennan Bernardino, quien estuvo hermético en su regreso al beisbol estadounidense en 2022 (0-1 y 3.86 en las Mayores y 2-0, 3 rescates y efectividad de 2.34 en AAA), busca un lugar para el Opening Day en el spring training de los Marineros de Seattle. El México americano está en el róster de 40.

UN día como hoy, en 1946—Los Venados de Mazatlán derrotan 3x2 en 13 innings a los Ostioneros de Guaymas y ganan su primer banderín en la Liga de la Costa del Pacífico. Un error del mánager-jugador, Agustin Bejarano, permitió anotar a Daniel Ríos la diferencia.

En 1998--Varios tornados arrasan Florida y causa severos daños en la casa club de los Astros de Houston y viviendas de varios jugadores en Kissimmee. La base de entrenamientos de los Astros también es destruida y se reportan 7 muertos entre empleados y pobladores.

** “Nunca dejes que la presión supere al placer”. –Joe Maddon.

EN seguidillas.- El pítcher nicaragüense Juan Carlos Ramírez volverá a la LMB, ahora con los Sultanes de Monterrey. En la campaña corta de 2021 compiló 2-0 y 3.86 en 3 inicios, pero le pegaron con tubo en los playoffs, como refuerzo de los Diablos Rojos... Los Acereros de Monclova debutarán otro “pocho”—así les decían antes en LMP y LMB--, el jardinero de liga independiente Daniel Amaral (.295, 8 jonrones, 26 producidas y 48 robos)... ¿Cuándo habrá sido la última vez que la asamblea de la LMB sesionó en la Ciudad de México? Quién sabe. Desde que llegaron los “bárbaros del norte” que operan en Tijuana, Monclova y Yucatán, la asamblea rara vez se reúne en la capital del país. Mañana estarán nuevamente en Monterrey.