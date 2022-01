CIUDAD DE MÉXICO.- Caribes de Anzoátegui aventaja 2-1 a Navegantes de Magallanes en la serie final de la Liga Venezolana, que este sábado reanuda tras el primero y único día libre del compromiso pactado a siete juegos.

Por los Navegantes, que dirige Wilfredo Romero, Jesús “Jesse” Castillo va de 9-2 (.222) sin extra bases, una impulsada y dos bases por bolas, en tanto el relevista Esteban Haro registra una de las victorias de Caribes, con 5.40 en carreras limpias, 2 ponches y 2 bases por bolas en un inning y dos tercios.

La mala noticia es que debutó con Anzoátegui el zurdo de los Venados de Mazatlán y refuerzo de los Sultanes de Monterrey, Édgar Torres (2.2 Ip, 7h, 2jrs., 4c), y cargo con el revés que metió en la pelea a Magallanes.

LA Liga Roberto Clemente de Puerto Rico ya tiene a su representante para la Serie del Caribe, Santo Domingo 2022 y para no perder la costumbre se trata de los Criollos de Caguas, listos para su quinta participación en las pasadas seis.

Los Criollos pusieron fin a larga sequía de títulos del beisbol boricua en el clásico que antes era exclusivo de febrero, coronándose en Culiacán 2017, a costillas de Águilas de Mexicali y repitieron en Guadalajara 2018, imponiéndose en el juego decisivo a las Águilas Cibaeñas.

No pintaron en 2019 en Panamá y después de ceder el boleto a los Cangrejeros de Santurce en 2020 en casa, regresaron a Mazatlán 2021, donde cayeron en la final ante las Águilas dominicanas que tomaron desquite de lo ocurrido en Zapopan.

UN día como hoy, el lunes 22 de enero de 1973: Francisco Márquez se convirtió en el primero en conectar 3 jonrones en un juego de serie final y los Yaquis de Ciudad Obregón derrotaron 11-4 a los Mayos de Navojoa para tomar ventaja 2-0. Ganó Israel Buentello y perdió el velocista Dyar Miller.

EN 1988: Como resultado de la demanda de colusión de la Asociación de Jugadores de 1985 contra los propietarios, el árbitro Thomas Roberts declara a siete jugadores agentes libres sin riesgo hasta el 1 de marzo, dándoles la oportunidad de firmar con otros clubes a pesar de que ya habían firmado.

Los siete son Juan Beníquez, Tom Brookens, Kirk Gibson, Carlton Fisk, Donnie Moore, Joe Niekro y Butch Wynegar. Gibson saltará a los Dodgers de Los Ángeles y se convertirá en el MVP de la Liga Nacional y en un héroe de la Serie Mundial.

“Sabes que Dan Shaughnessy ha sido un imbécil con todos, entonces, ¿qué puedo decirte? No es una sorpresa para mí, no es una sorpresa para todos ustedes. No votó por mí, ¿qué puedo hacer? Quiero decir, en serio, eso no va a detener nada, sólo es un tipo que no votó por mí”: David Ortiz contra Dan Shaughnessy, del Boston Glove.

EN seguidillas.- Major League Baseball no autorizó el proyecto “dos ciudades hermanas” de los Rays de Tampa Bay, enfocado a compartir juegos con Montreal, Canadá. En 2004, precisamente, los Expos, alternaron sedes programando 7 series (21 juegos) en San Juan, Puerto Rico... De acuerdo a Ryan Thibodaux (twitter), trece de los periodistas primerizos del Comité Elector del Salón de la Fama de Cooperstown, votaron así: Barry Bonds (84.6 %), Roger Clemens (84.6 %), Scott Rolen (84.6 %), David Ortiz (76.9%), Alex Rodríguez (61.5%), Sammy Sosa (53.8%), Manny Ramírez (53.8%), Gary Sheffield (53.8%) y Curt Schilling (46.2%)... Las autoridades de San Diego cambiaron la versión sobre un hecho del pasado mes de septiembre, en el Petco Park de los Padres: de accidente a homicidio y suicidio, y en el que murieron una mujer y un niño. El reporte concluye que Raquel Wilkins, primero tiró a su hijo Donzel Browning y luego se lanzó al vacío desde las alturas del parque de pelota.