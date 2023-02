Después de expandirse en los Estados Unidos, este juego conquistó rápidamente el resto del mundo, experimentando un éxito particular sobre todo en los países caribeños y en Japón. Aunque sus números todavía están lejos de los registrados por el fútbol, el cricket y el hockey sobre hierba – con 4.000, 2.500 y 2.000 millones de aficionados respectivamente – hoy el béisbol atrae a miles de apasionados que realizan apuestas deportivas en él, cuenta con más de 500 millones de seguidores y más de 65 millones son las personas que lo practican habitualmente.

El 19 de junio de 1846 es una fecha imborrable en la memoria de los aficionados al deporte de todo el mundo. Ese día, de hecho, los Knickerbockers y el New York Club salieron a la cancha en Nueva Jersey para dar vida al primer partido oficial de béisbol en formato moderno de la historia.

Los jugadores de béisbol más emblemáticos de siempreBabe Ruth

Con 22 temporadas en la Major League Baseball (MLB) estadounidense (1914-35), este bateador de Maryland no sólo fue uno de los más longevos y premiados, sino también uno de los más aclamados por la crítica y el público. Apodado “The Sultan of Swat” y “El Gran Niño”, hizo un total de 714 home runs con los Red Sox de Boston, los Yankees de New York y los Braves de Boston.

De su rico palmarés forman parte siete Series Mundiales (1915, 1916, 1918, 1923, 1927, 1928 y 1932) y un título de Jugador más Valioso (MVP) de la National League (1923). Gracias a estos resultados, se convirtió en uno de los cinco primeros miembros inaugurales del Salón de la Fama del Béisbol tras una ceremonia celebrada en Nueva York el 29 de enero de 1936.

Hank Aaron

De 1954 a 1976, este jardinero derecho de Alabama defendió los colores de Milwaukee Braves, Atlanta Braves y Milwaukee Brewers. Apodado “The Hammer”, es mejor recordado por su inigualable habilidad para hacer home runs; con 755 en su carrera, superó el récord del citado Babe Ruth.

Pero este no era su único talento, como lo demuestran sus 6.856 bases totales, 2.297 carreras impulsadas y 1.477 extrapases realizados a lo largo de los años. Estos logros lo llevaron a alcanzar notables resultados, entre los cuales se destacan tres premios Guantes de Oro seguidos (1958-60), el título de Jugador Más Valioso de la Liga Nacional y la Serie Mundial (1957) y el mayor número de presencias en el Juego de Estrellas (25).

Barry Bonds

En su carrera, este jardinero izquierdo californiano jugó para los Pirates de Pittsburgh (1986-92) y los Giants de San Francisco (1993-2007). Entre sus récords más representativos, no se puede dejar de nombrar los 762 home runs realizados – de los cuales 73 sólo en 2001 – y el mayor porcentaje de bases (.609 en 2004) y slugging en una temporada (.867 siempre en 2001).

Gracias a su habilidad defensiva, fue galardonado con ocho Guantes de Oro, mientras que su versatilidad lo ayudó a ser elegido Jugador más Valioso de la Liga en siete ocasiones. A pesar de esto, en 2013 no logró ingresar al Salón de la Fama por un escándalo sobre el uso involuntario de esteroides en el intento de recuperarse de una lesión en el hombro.

Joe DiMaggio

Este jardinero central de origen italiano vistió la camiseta número 5 de los New York Yankees desde 1936 hasta 1951, con una pausa obligada durante la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de su carrera, “Joltin’ Joe” se destacó por haber coleccionado 361 home runs, además de haber logrado realizar una racha de bateo de 56 partidos dando de hit en 1941.

Además, ganó el título de Jugador más Valioso de la Liga tres veces (1939, 1941 y 1947) y participó en el Juego de Estrellas en 13 temporadas; gracias a todos estos resultados, en 1969 fue nombrado el mejor jugador de béisbol con vida. También contribuyó a construir su estado de leyenda la turbulenta relación amorosa con la celebre Marilyn Monroe, con la cual se casó el 14 de enero de 1954.