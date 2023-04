CIUDAD DE MÉXICO.- Julio Urías perdió dos decisiones consecutivas por primera vez en casi un año y los Cachorros de Chicago se convirtieron en el primer equipo que derrota al zurdo de los Dodgers en salidas seguidas en su trayectoria, en una tarde en la que Drew Smyly lanzó siete innings perfectos.

En su permanencia en el cerrito más corta desde el 10 de julio de 2022, también contra los Cachorros en Los Ángeles (2 Ip, 3h, 5c, 1bb, 3k), Urías tiró ayer tres innings y un tercio en siete imparables y cinco carreras, caminó a dos y ponchó a cuatro.

Al igual que en su anterior apertura, el pasado domingo, permitió jonrones “back to back”, nuevamente a su ex compañero, Cody Bellinger, y a Trey Mancini, en el tercer episodio, ante 30,381 aficionados en el Wrigley Field.

Urías, quien dejó su foja en 3-2 y 3.33 en carreras limpias, buscará volver por la senda del triunfo el próximo miércoles, visitando a los Piratas de Pittsburgh.

OBSERVACIONES: Tras la peor actuación de su carrera (3 Ip, 14 h, 11c), el pasado domingo ante los Filis de Filadelfia en Cincinnati, Luis Cessa (0-2, 13.50) tendrá este sábado en Pittsburgh la oportunidad de reivindicarse.

Los Cachorros regresaron el viernes a la sucursal AAA, Iowa, al todavía novato Javier Assad (0-1, 9.82), quien viajó ex profeso para una emergencia el jueves. Abrió frente a los Dodgers (3 Ip, 3h, 2c, 2bb, 3k).

MURIÓ Jesús Franco García, legendario cronista de los Tecolotes de Nuevo Laredo y Dos Laredos, además de periodista y locutor en la radio de esa franja fronteriza tamaulipeca por más de cincuenta años.

Compartió las crónicas con el sinaloense Rafael Reyes Nájera “Kid Alto” en la campaña del increíble campeonato de 1977, cuando dirigidos por el navolatense Jorge Fitch salieron del fondo de la tabla para meterse a los playoffs.

Igualmente le tocó trabajar y festejar el título más reciente de los Tecolotes, en 1989, bajo la férula del lagunero José “Zacatillo” Guerrero. Era un magnífico redactor.

UN día como hoy, en 1981: el novato de los Dodgers de Los Ángeles, Fernando Valenzuela, lanza su tercera blanqueada en cuatro aperturas, poncha a 11 y tiene la única carrera impulsada del juego con un sencillo, en la victoria por 1 a 0 sobre los Astros de Houston.

El miércoles 22 de abril de 1981: Gilberto Rondón lanzó pelota de 4 hits y los Leones de Yucatán se imponen 1x0 a los Tigres capitalinos, extendiendo a 13 su racha victoriosa en dos temporadas.

**“Para seguir adelante en el beisbol, tienes que aprender todo el tiempo. Me encanta jugar. Cuando no puedo salir, me detengo”.- Fernando Valenzuela.

ENTRE suspensivos.- Poco más de 6 mil personas presenciaron en León el juego inaugural de la Liga Mexicana y en donde el reloj fue la novedad (3.07)... Los Acereros de Monclova de Monclova no incluyeron en su roster a Chris Herrman, receptor con experiencia de 8 años en las Mayores... El pítcher Edwin Valle y el jardinero Eddison Valle, serán una inusual pareja de hermanos con los Generales de Durango. Son de Nío, Guasave, Sinaloa.