CIUDAD DE MÉXICO._ El de hoy iba a ser el primer sábado de pretemporada en el Big Show. Y para dentro de 8 días, el 26 de febrero, estaba previsto el inicio de los juegos de exhibición en los complejos de Florida y Arizona: Un total de 16 encuentros, incluidos dos de los Yanquis de Nueva York, contra los Orioles de Baltimore, y uno de escuadras divididas ante los Filis de Filadelfia.

Eso ya no podrá ser, no al menos conforme al “script” establecido que, naturalmente, no contemplaba el paro patronal que estalló el 2 de diciembre de 2021 y para este fin de semana tendrá 81 días.

En un comunicado, MLB notificó ayer a los beisboleros del mundo que desde el lunes y hasta que se pongan de acuerdo, platicarán a diario con los jugadores, lanzando una nueva fecha, el 5 de marzo, para el “playbol” en el spring training.

LA directiva de los Cañeros de Los Mochis “madrugó” destapando a su mánager para la lejana edición 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico: el venezolano José Moreno, quien ganó un campeonato en la LVBP (Cardenales de Lara) y que en 2022 dirigirá en AA de los Medias Rojas de Boston.

Moreno suplirá a Víctor Bojórquez y será el segundo piloto de esa nacionalidad en la historia de los verdes, detrás del ex bigleaguer Luis Sojo, que en 2016-2017 los llevó a la serie final que perdieron en seis juegos contra Águilas de Mexicali.

Pero el hombre de los 4 anillos de Serie Mundial no la pasó bien al siguiente invierno y fue botado sin la menor consideración, entrando los Cañeros a un periodo en el que sólo han avanzado a postemporada en uno de los pasados cuatro ciclos.

Moreno, a diferencia de Sojo que había jugado en la Liga Mexicana con los Guerreros de Oaxaca, sólo conoce de oídas a la LMP, pero eso se solventa con un buen elenco de colaboradores mexicanos.

Si fuese impedimento para hacer un buen papel, no habrían sido campeones quienes no jugaron acá y triunfaron en la estrategia: Maury Wills (Hermosillo), Dave García (Ciudad Obregón), Marv Foley (Naranjeros) y Lee Sigman (Yaquis). Y el dominicano Osvaldo Virgil no hubiera obtenido el trofeo Mánager del Año con los Venados de Mazatlán, en 1994-1995.

UN día como hoy, en 1970-- el comisionado Bowie Kuhn anuncia la suspensión del estelar de los Tigres de Detroit, Denny McLain, a partir del 1 de abril, por su supuesta participación en una operación de apuestas.

La suspensión durará tres meses, iniciando lo que básicamente será una temporada perdida para el dos veces ganador del premio Cy Young.

El lunes 19 de febrero de 1979-- El presidente de la Liga Mexicana, Antonio Ramírez Muro, confirma la expulsión del circuito de Raúl Medina, dueño de los Rieleros de Aguascalientes, campeones de 1978, pero anuncia que la franquicia permanecerá en esa ciudad gracias a la intervención del gobierno del estado.

A Medina se le sancionó por obsequiar un automóvil al pítcher Horacio Piña.

**”El beisbol es hermoso... el arte supremo. Combina en perfecta armonía las magníficas características del ballet, el teatro, el arte y el ingenio”: Bowie Kuhn.

EN seguidillas.- Unos 32 latinos, entre ellos, el lanzador poblano César Vargas (Búfalos de Orix), participan en las prácticas del beisbol japonés, cuya edición 2022 empezará el 25 de marzo... Los Leones de Yucatán contarán de arranque con cuatro abridores extranjeros, aunque uno de ellos, el cubano Yoanner Negrin, jugará como mexicano. Los otros son: el venezolano Henderson Álvarez, el dominicano Liz Radhames y el estadounidense Jake Thompson... Las prácticas de los Acereros de Monclova ya cumplieron un mes de actividad neta y van por dos más y 20 días previos a la inauguración, el 21 de abril.