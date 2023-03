CIUDAD DE MÉXICO._ El mánager de los Orioles de Baltimore, Brandon Hyde, cambió de opinión, mandando a Ramón Urías a la posición que mejor le acomoda, la tercera base, y al top prospect Gunnar Henderson lo puso de bateador designado, en el juego inaugural en Boston.

El sonorense del guante de oro se hizo notar pronto, aportando un jonrón de 404 pies por el callejón left- center del “monstruo verde” en Fenway Park, con el joven Henderson en circulación, en el cuarto capítulo del choque ganado por los visitantes.

Urías, quien se fue de 4-2 y dos remolcadas, encabezó en la jornada inaugural a 6 hombres que estuvieron en el orden al bat de México en el Clásico Mundial, además de Alejandro Kirk (5-1, 2cp), Toronto: Joey Meneses (5-2, 1cp), Washington, Isaac Paredes (4-1), Tampa Bay, Rowdy Téllez (3-0) y Luis Urías (4-0), Milwaukee, Alex Verdugo (5-2), Boston, y Randy Arozarena (4-1, 1cp), Tampa Bay.

DE última hora, el elenco mexicano tuvo una adición, el pítcher Adrián Martínez (Oakland) que debutó en las Mayores en 2022 y a quien los Atléticos enviaron a AAA mientras se encontraba en el Mundial de la pelota.

Con el oriundo de Mexicali y considerando a los que representaron al país, la cifra se incrementó a 20, para el llamado “Opening Day”: 13 nacidos en territorio nacional, 6 de doble nacionalidad y el naturalizado Randy Arozarena.

En tanto, los Gigantes de San Francisco colocaron en la lista de 60 días al jardinero Luis González, operado de la espalda y los Nacionales de Washington al relevista Víctor Arano (hombro), por similar tiempo.

UN día como hoy, en 1996 -- Por primera vez en la historia de las Grandes Ligas, la temporada regular comienza en marzo con los Marineros de Seattle venciendo a los Medias Blancas de Chicago en 12 innings, 3 a 2, en el Kingdome.

Cinco lanzadores de los Marineros poncharon a 21 bateadores, incluyendo 14 de Randy Johnson en siete rollos. La Liga Americana presenta sus nuevas y coloridas camisetas polo rojas para los árbitros, parte de la campaña “What a Game” para atraer a los fanáticos a los parques

El último cambio de vestuario fue en la década de 1970, cuando los árbitros de la Liga Americana usaron blazers rojos durante varios años. Los umpires de la Liga Nacional seguirán con el azul tradicional.

**”Siempre espero ganar. Nunca he estado contento con nada de lo que he hecho”.- Randy Johnson.

OBSERVACIONES: El Águila de Veracruz y los Pericos de Puebla disputarán este fin de semana, empezando hoy, “La Baja Series” en el estadio Arturo C. Nahl de La Paz, Baja California Sur, donde verán por primera vez equipos de la Liga Mexicana. Ni siquiera los Toros de Tijuana han visitado esa plaza que ha sido escenario de un Juego de Estrellas y amistosos de la LMP, además de campamento de los Cañeros de Los Mochis.

Que una orden desde Palacio Nacional evitó que los Olmecas de Tabasco alquilaran un nombre comercial para el nuevo estadio de Villahermosa, cuya razón social ya se observaba en la marquesina: “Centenario Orsan”. Entonces seguirá siendo Parque Centenario 27 de febrero.

ENTRE suspensivos.- No obstante no admitir carreras en seis apariciones en el Spring Training, en seis innings (7h, 2bb, 5k), Daniel Duarte no se quedó con los Rojos de Cincinnati. Despegará en la sucursal AAA, Louisville Bates... El reloj del comisionado Rob Manfred resultó un éxito instantáneo en las jornadas inaugurales diurnas de ayer, con cinco de ocho frentes finiquitados en menos de tres horas. En San Petersburgo, por ejemplo, los Rays despacharon a los Tigres de Detroit en solo dos horas y 14 minutos... Los Rockies de Colorado colocaron en la lista de inhabilitados al lanzador Daniel Bard, a causa de ansiedad. Es el mismo que fracturó un dedo de la mano derecha al venezolano de los Astros de Houston, José Altuve, en el Clásico Mundial.